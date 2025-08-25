永豐投顧：輝達財報多空難料

永豐投顧表示，台股上周從24,000點直接殺到23,600點，已經給過度樂觀的市場當頭棒喝，特別是許多股票量滾量不斷上漲，已經脫離基本面，是市場風險堆積的警訊，股市重跌可望驚醒失去戒心的投資人，遠離沒有基本面的市場傳言。

輝達8月27日將公布財報，有鑑於過市場對於財報都抱持過高期待，反而造成股價未能有好表現。這次還有其他變數，例如，H20雖然可以銷往中國大陸，但是銷售卻未見熱烈，甚至受到大陸官方阻礙，這可能是財報發布會的變數。從近期訊息看，AI雖然是產業主流，但是一路推進的市場情緒有出現停頓的跡象，上周傳出META將凍結招聘AI人才，這雖然是急速擴充後的調整，但也是股市樂觀情緒的停頓，對於股價一定有影響，預期科技股將進入整理期。

有鑑於股市短期變化，市場將進入調整期，股市可能重回23,500點附近的區間整理，而投機股將會出現間歇上下刷洗，或許是投機籌碼拋售操作，投資人還是要回歸基本面。股市方向仍在長線走多軌道，8月就算收黑，也沒有影響方向，可以逢低承接績優股。