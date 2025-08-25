安聯投信：台股後市仍可期
安聯投信台股團隊展望後市，在關稅議題大致底定、下半年AI相關出貨順暢以及9月營收有望繳出亮眼成績，以及台股評價面仍合理的狀況下，台股後市仍可期。
安聯投信台股團隊表示，隨著AI快速發展，市場擔心算力與硬體需求放緩，但成本持續下降反而推動需求爆發。同時，各家廠商市占率競爭激烈，帶動資料中心建置需求有增無減，雲端巨頭近期持續上修資本支出，成長幅度超出預期，產業動能可望延續至2026年。
安聯投信台股團隊表示，在AI投資持續成長下，高階PCB與原材料短期可能持續供不應求，價格具上漲空間；隨著第3季GB200出貨量大增，相關供應鏈都受惠。伺服器散熱方式由氣冷轉向水冷，帶動散熱廠商營運動能，加上AI耗電量攀升，對電源供應器功率和效率要求更高；矽光子方面，預期今年第4季品牌客戶將積極拉貨800G產品，明年1.6T題材也值得期待。
台股投資機會包括：可供應交換器用高階PCB廠商，以及玻纖布、銅箔等原材料供應商；BBU、UPS、散熱、矽光子等AI族群均看好。
