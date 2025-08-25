輝達將揭財報 牽動台股挑戰歷史高點

聯準會主席鮑爾釋放降息訊號，帶動美股上周五飆漲，市場看好台股今天有望重返「24Ｋ」大關。儘管美國政府本周可能公布二三二調查結果，但輝達將公布財報與展望，指數將伺機再次挑戰二萬四五五一點歷史高點，而ＡＩ股仍是盤面的多頭主旋律。

永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光等人指出，聯準會九月降息機率愈來愈高，目前威脅台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金、廣達等前六大權值股營運前景的變數已不多。輝達在美國時間廿七日公布財報與展望內容，將是大盤能否再次挑戰歷史新高的重要關鍵。

華爾街已上調輝達第二季業績預估，包括營收調至四六六億美元，超過預期，同時預期本季營收增至五二六億美元。