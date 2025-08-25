法人換股操作 台股不淡

台股上周多空激戰，市場氛圍雖明顯轉空，但法人操作一反外界預期，不僅逢低持續掃貨鴻海（2317）、聯發科（2454）等下半年營運看好的業績成長股，八大公股行庫單周也買超逾180億元，寫下四個月來單周買超新高，加上外資大舉拋售指數反向型ETF，都將有助大盤本周表現。

上周三大法人同步賣超，外資賣超955億元、投信賣超22億元、自營商賣超83億元，這些法人合計賣超1,060億元，是3月上旬以來的單周賣超新高，賣壓主要集中在波段漲多的台積電（2330）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）等個股。

法人上周雖賣超，但卻積極逢低加碼鴻海、聯發科、京元電子、東元、健策、華通、漢唐等股價基期偏低的AI等供應鏈，顯示法人換股操作跡象明顯，對大盤後市仍持正面看法。

此外，八大公股行庫單周買超184億元，是4月中旬以來的單周新高，顯示政策對台股看法依然偏多。另一方面，外資對元大台灣50反1的持股，已降至32.7萬張，從6月高峰的94萬張，已大減逾60萬張，顯示外資對台股後市不看淡。

不過，在法人做多之際，大股東動作需密切留意。根據統計，自8月7日台股收盤再次站上24,000點以來，上市櫃公司共有96筆申報轉讓持股。若排除贈與、信託、洽特定人等轉讓方式，也就是以市場投資人為主的轉讓筆數則有38筆，顯示行情站上24,000點後，大股東、董事等經營層轉讓持股意願明顯轉強。

再以各董事、大股東等人申讓持股市值來看，這38筆申讓市值合計達37.83億元，其中逾1億元的包括宇隆、全國、勤益控、藥華藥、益安、晶彩科、榮科、保瑞、材料*-KY、事欣科、德晉等公司。法人解析，大股東申讓理由雖多，但過往也不乏逢高套現，因此宜謹慎面對。