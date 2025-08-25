鮑爾放鴿效應…台股衝鋒新高點 AI股仍是主旋律

美國聯準會主席鮑爾唱「鴿」，市場看好9月降息機率上升至85%，全年降息2碼的機率接近五成，激勵上周五美股大漲，台指期夜盤也勁揚365點，使得法人心態紛紛轉向，並看好本周台股不但將收復24,000點大關，也將蓄勢再戰歷史新高24,551點，AI股仍將是盤面的多頭主旋律。

鮑爾在全球央行年會中表示，勞動力市場可能需要降息來支撐，使得市場紛紛偏「鴿」解讀，激勵道瓊指數大漲846點、來到45,631點歷史新高，費城半導體指數大漲2.7%，那斯達克、標普指數也分別上漲1.8%、1.5%，台指期夜盤也大漲365點、來到24,115點下，市場看好台股今日行情將再次站上24,000點。

永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農認為，聯準會9月降息機率愈來愈高，目前威脅占台股權值過半的台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、富邦金（2881）、廣達（2382）等前六大權值股營運前景的變數已不多，隨大盤今日再次站穩24,000點後，輝達將公布的財報與展望內容，將是大盤能否再次挑戰歷史新高的重要關鍵。

事實上，目前華爾街已開始率先上調輝達第2季業績預估，包括營收從先前452億美元上整至466億美元，同時，預期本季營收進一步成長至526億美元，基本面上，將有利台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達等權重巨頭的業績成長趨勢，將成為盤面焦點。

另外，也有分析師認為，台股重返24,000點後，後市焦點將集中在美國政府可能在本周將宣布的「232調查」結果上，雖美國總統川普在8月中旬時，曾釋放在美國投資設廠的台積電等企業有望豁免等訊息，但日媒卻唱衰今年將對美國的投資提升至1,650億美元的台積電，仍然可能無法說服川普給予完全優待，豁免門檻可能更高。

同時，就算台積電獲得完全豁免，但以台積電目前產能約20%在AI產業，其它80%則在消費電子等資通訊產品上，這些資通產品能否獲得豁免，將不無疑慮下，將是未來多空攻防的另一項關注的重點。