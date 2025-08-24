就市論勢／先進製程供應鏈 聚焦
盤勢分析
美國麻省理工學院（MIT）上周發布「The GenAI Divide: State of AI in Business 2025」報告，撼動市場對AI投資的情緒。
要完整看完MIT這份報告有難度，但可以利用ChatGPT整理出三大重點，包括：一、巨量投入卻幾乎無回報：美國企業生成式AI投入三、四百億美元，95%的AI計畫未能帶來財務回報或明確影響。
二、核心障礙是「學習鴻溝」：正式購買AI系統企業僅40%，但超過90%員工私下使用 ChatGPT等工具處理工作，稱為「影子AI經濟」。
三、投資市場反應：企業AI獲利性疑慮引發Palantir、輝達等AI人氣股股價大跌，惟台股是AI供應鏈而非AI應用，屬於間接衝擊。
半導體關稅、232條款消息面變化多，美國總統川普對台灣沒有善意，半導體晶片、IC製造設備與材料，含有晶片的終端產品，供應鏈都受衝擊，伺服器代工廠積極到德州投資設廠，「美積電」議題很聳動但沒定論，台積電（2330）只關心未來終端市場需求是否趨緩。
OpenAI執行長奧特曼的「AI泡沫」論更是政治化。OpenAI本身就是還沒有獲利的獨角獸，今年受到Meta、Google等大廠爭奪購併與AI人才，龐大資金導致許多新創估值過高，外界與90年代末的網路泡沫相提並論。
投資建議
台積電美國亞利桑那州廠開始獲利，美國P1廠去年第4季量產4奈米，月產能約3萬片，已被蘋果、超微等大客戶訂一空，產能滿載。P2廠完成建設廠務工程，2026年量產，3奈米製程客戶需求強，台積電先進製程供應鏈穩定成長。
美國的AI主軸是科技七巨頭，台灣現在「新AI族群」是PCB、AI眼鏡與AI機器人供應鏈，雖然都是AI故事，但本質上完全不同。
