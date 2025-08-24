台股上下震盪「籌碼浮動」 法人：恐進入盤整階段

台股上周經歷冰火二重天，因為美國對於9月降息有樂觀期待，台股在2萬4000點之上繼續突進，8月19日早盤創下新高價2萬4551點，不過，市場投機氣氛瀰漫，故而隨後出現爆量急殺，8月20日急挫728點，摜破2萬4000點整數關卡，市場氣氛迅速轉冷，總結一周加權指數下跌570點，跌幅2.34%，收在2萬3764點，五日均量升高到4571億。

永豐金投顧表示，從台股走勢來看，八月中後台股連續出現5000億以上的大量，加上融資增加迅速，已經顯現籌碼浮動。不過台股在大跌728點之際伴隨5700億元的大量，雖不算是趨勢扭轉的訊號，但未來將進入盤整，建議可以逢低承接績優股。指數區間看2萬3200點至2萬3800點。

從類股角度來看，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，下周輝達將公布財報數據，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，仍可在指數回穩後伺機布局相關概念股。

廖炳焜建議，在市場拉回時，布局跌深題材股及長線趨勢股，並以平衡布局各產看好之產業，在族群選上，電子股持續以AI供應鏈、晶圓代工龍頭2奈米供應鏈為主，另外像是IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等亦可逢低介入，傳產則可以生技、食品、特化為選擇。