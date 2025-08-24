鮑爾放鴿、美股四大指數大漲 台股重返24,000點機會高

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美股在鮑爾談話後止穩，本周台股仍具備重返24,000點的機會。聯合報系資料照
加權指數22日下跌197點，收在23,764點，成交量3,697億元。籌碼面部分，三大法人賣超185.8億元，其中外資現貨賣超163.9億元，期貨淨空單減少3,652口至26,735口。投信賣超11.6億元，自營商賣超10.2億元。

上周台股下跌570點，跌幅2.3%，周線轉為收黑。不過在聯準會主席鮑爾於傑克森洞年會發表鴿派言論下，市場預期9月降息已成定局，美股四大指數均大漲，台股本周重返24,000點機會高。

鮑爾放鴿之下，美股四大指數均收紅，漲幅在1.5%至2.7%之間，其中以費半指數上漲2.7%漲幅最高。

22日台股受到美股收跌拖累，雖然早盤開高一度站上24,000點，但成交量不足4,000億元，顯示追價意願偏弱，加上台積電（2330）尾盤收跌15元，壓抑大盤漲勢，使加權指數最終未能守穩24,000點大關。

永豐期貨指出，另一方面，本周輝達（NVIDIA）財報將公布，法人普遍預期數據中心與AI晶片需求仍強，相關族群有望再成焦點。回顧本波段行情，台股能夠強勢突破24,000點，主要受惠於AI熱潮帶動高效能運算供應鏈以及美國針對台積電的關稅豁免利多，但隨著上周三急跌700點，短線籌碼已獲得有效清洗，在利多條件未退的情況下，出現再度急速下殺的機率相對不高。綜合判斷，美股在鮑爾談話後止穩，本周台股仍具備重返24,000點的機會。

