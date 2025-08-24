Fed今年首度降息？邊境市場債市吸引力增

美國聯準會（Fed）主席鮑爾鬆口，市場預期Fed在9月可望迎來今年首度降息。歷史經驗顯示，在美國經濟展現韌性，且Fed開始降息時，全球經濟陷入衰退機率也低，有利於新興市場債券，尤其是邊境市場債。

鉅亨買基金分析，在Fed降息、全球經濟仍溫和成長時，即使是評級較低的國家，違約風險也較低。因此，這些殖利率較高的國家未來的期望報酬率可能更具吸引力。

在新興市場中，還有一些成長潛力更大的地區，被稱為邊境或前緣市場，這些國家的殖利率高於一般新興國家。鉅亨買基金指出，以肯亞和埃及為例，在邊境市場債券指數占比相當高，目前的殖利率分別為9.2%和8.9%，遠高於新興債券指數中的前三名市場。

鉅亨買基金認為，在違約風險較低的環境下，相對於一般新興國家，邊境市場債券的報酬潛力更大。此外，美國進入降息循環後，新興市場美元融資成本通常也會隨之下降，進一步增強邊境市場債券的吸引力。

不過，鉅亨買基金也提醒，投資人在考慮新興市場債券投資時，仍需謹慎評估各種風險因素，並根據自身的風險承受能力和投資目標，進行合理的資產配置。