美股和台指期夜盤勁揚 法人：台股有望挑戰24000點
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾發表演說為降息留有餘地，激勵美股22日勁揚，道瓊工業指數大漲846.24點，收在45631.74點，改寫歷史新高，那斯達克指數上漲396.23點。法人表示，台積電ADR勁揚2.49%，台指期夜盤上漲365點，台股有機會挑戰24000點關卡。
台股22日震盪收低，指數下跌197.66點，收在23764.47點，上週累計下挫570.01點，跌幅約2.34%。三大法人上週同步賣超，合計賣超逾新台幣1000億元，影響台股指數創高後震盪拉回。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股近期出現大幅震盪走勢，除了指數來到相對高檔，聯準會降息動向、美國擬入股晶圓龍頭大廠台積電、美股走勢拉回等也牽動台股投資情緒。
其中，美國政府入股台積電一事，外媒報導，美國政府無意取得台積電等企業股權。台積電也指出，從來沒有相關入股的討論，與美國政府一直保持順暢及正面的溝通。
隨著全球央行年會落幕，輝達本週將公布財報數據，成為市場關注的新焦點。永豐投顧指出，H20的銷售狀況是輝達財報發布會的重點。
