市場看好AI龍頭Q2財報 輝達概念股本周有戲

輝達（NVIDIA）將於美國時間27日公布財報，市場普遍預測第2季財報將呈正成長，並關注新產品Rubin系列進程、中國銷售情況。輝達執行長黃仁勳在財報公布前，特地來台與台積電（2330）董事長魏哲家會面，市場解讀乃為供不應求的市況與台積電商議產能調配，預料將帶旺鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等供應鏈。

法人分析，在美中關稅戰中，可以看見黃仁勳時不時與美、中國家領導人同台，顯示其產業地位與政商人脈。黃仁勳強調，下一代架構Rubin的GPU、NVLink交換器、網路傳輸晶片、網路交換器、矽光子處理器，都在台積電的晶圓廠，固樁意味濃厚。

台股中的輝達供應鏈，除台積電、鴻海，還包括廣達、緯創、緯穎、台達電、欣興、仁寶、技嘉、微星、日月光投控、京元電、所羅門、廣運、波若威等。雖然輝達近來股價已有相當漲幅，若公布的業績優於市場預測，將有機會再往上攻。市場關注焦點包括，Blackwell 晶片的出貨節奏、中國市場的營收貢獻，以及對新季度的需求能見度、資本支出評估等。

輝達27日對產業需求能見度展望，將影響法人對供應鏈評價修正。法人表示，市場先前對輝達AI伺服器較大疑慮來自台灣供應鏈能否順利量產交貨。

從數據來看，GB200上半年約出口6,000櫃，隨著GB300下半年開始出貨，全年累計機櫃出貨則有機會達3萬櫃，只要產業需求旺盛、供給順利，企業獲利成長可期。

除AI伺服器以外，輝達近來積極投入的機器人平台、汽車平台以及醫療等應用，讓不少傳統產業，包括工具機、汽車零組件等業者晉升為AI族群重獲資金青睞，後續將加惠的公司將是市場焦點。