金融超級法說周本周登場 法人關注匯率、美國降息議題

金融超級法說周將於本周登場，總計有五家金控與一家銀行股接力召開法說會，包括獲利王富邦金（2881）、公股龍頭兆豐金（2886）、7月底完成合併的台新新光金，以及永豐金（2890）、華南金（2880），除揭露上半年經歷關稅震撼後的投資損益，大型壽險適用新制後的外匯價格變動準備金變化外，對下半年新台幣匯率、美國降息等預期與營運展望亦將是法說焦點。

富邦金、永豐金、華南金、兆豐金與台新新光金等五家金控，將分別於25日、26日、28日、29日舉行2025年上半年法說會，其中，兆豐金與台新新光金在29日同一天開法說會，而除這五家金控股將於本周召開法說會，還有大型公股行庫彰銀也將在29日召開法說會。

今年第2季初受美國總統川普對等關稅震撼衝擊，新台幣匯率短期暴力強升，各金控在財務投資包括股、債均承受相當大壓力，而新台幣短期強升超過10%，更令大型壽險金控的避險操作、匯兌損失慘重，金管會因而緊急推出外準金新制，為壽險業找到第二桶金，對抗新台幣升值帶來的匯損衝擊。各家金控上半年獲利也因此大多數比去年同期衰退，僅少數幾家還有正成長。

4月初的川普關稅震撼後，台股從低點反彈迄今超過7,000點，台股指數刷新歷史新高，雖使金控獲利得以追趕原先落後幅度，但台灣對等關稅暫時以20%疊加，對產業與總體經濟的影響，對銀行端的放款業務與風險會如何連動，以及後續美國是否再度啟動降息等，攸關旗下有大型壽險的金控未來表現，也是法人關注焦點。