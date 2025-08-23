未來一周美股四大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。

三是經濟數據：包括第2季國內生產毛額（GDP）修正值、8月消費者信心、7月核心個人消費支出（PCE）、貿易餘額、耐久財訂單、新屋銷售等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括輝達、戴爾、惠普、邁威爾科技、Snowflake、MongoDB、Autodesk、Crowdstrike、Affirm、百思買、Lululemon、PVH、維多利亞的秘密、Dollar General、Kohl's、PureStorage、Veeva系統等。

富蘭克林投顧指出，川普親商政策為美國經濟與美股創造巨大長線優勢與潛力，但產業關稅是潛在風險。就整體「大而美」法案影響來看，雖然長期美國債務規模可能持續攀升，但法案也有助於推動長期經濟成長，債務占GDP比重不一定會上升。

富蘭克林投顧指出，人工智慧（AI）浪潮仍持續推進，建議投資人不應只關注半導體與基礎設施領域，應布局能一手掌握多元AI投資機會的科技基金，來搭上AI長期趨勢。

