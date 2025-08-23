國巨併芝浦四度調高收購價 價格調升至每股7,130日圓

被動元件龍頭國巨（2327）已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。 鑑於近期對本次交易的市場動態，為了持續推動公開收購程序，並與芝浦電子團隊攜手實現共同願景，充分發揮協同效益與成長潛力，國巨決定將對芝浦電子的公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓。

這份有關本次公開收購價格調整的公開收購申報書修正聲明，將依據《金融商品交易法》於2025年8月25日提交。

國巨表示，此一決策充分體現了國巨對長期策略夥伴關係的堅定承諾，以及對雙方結合所能創造之協同價值的深切信念，同時也彰顯了芝浦電子在推動國巨感測器業務整體願景中的關鍵角色——該業務自 2023 年起即被視為國巨的重要成長動能之一。 依據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至2025年9月8日。