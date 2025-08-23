聽新聞
昇貿爆違約交割8,729萬
臺灣證券交易所昨（22）日公布證券商最新申報違約交割情形，PCB、半導體電子材料上游銲錫材料商昇貿（3305）驚爆逾8,729.56萬元鉅額違約交割，為今年來集中市場第二起鉅額違約交割案；連同上櫃違約交割案計算為今年第九件。
根據證交所資料，昨天證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額9,414.4萬元，金額為2025年來最高；買賣相抵後金額430.31萬元，今年第13大。
證券商申報集中市場22日達違約資訊揭露標準，僅PCB供應鏈昇貿一檔個股，爆出8,729.56萬元違約交割，申報證券商為群益金鼎證券東湖分公司及華南永昌證券豐原分公司。
值得一提的是，這是繼8月19日金居爆出1,093萬元違約交割後，近期第二起PCB相關個股傳出操作失利案。
若以台股「T+2」交割制度來看，昇貿違約交割發生在8月20日，前一個交易日收上106.5元，這是2007年8月9日後首度重返百元，然股價創波段新高後，隔日就反轉向下，20日當日以跌停收市。
證交所提醒，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場開戶交易，也可能需負擔法律責任。
