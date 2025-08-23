快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

昇貿爆違約交割8,729萬

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所昨（22）日公布證券商最新申報違約交割情形，PCB、半導體電子材料上游銲錫材料商昇貿（3305）驚爆逾8,729.56萬元鉅額違約交割，為今年來集中市場第二起鉅額違約交割案；連同上櫃違約交割案計算為今年第九件。

根據證交所資料，昨天證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額9,414.4萬元，金額為2025年來最高；買賣相抵後金額430.31萬元，今年第13大。

證券商申報集中市場22日達違約資訊揭露標準，僅PCB供應鏈昇貿一檔個股，爆出8,729.56萬元違約交割，申報證券商為群益金鼎證券東湖分公司及華南永昌證券豐原分公司。

值得一提的是，這是繼8月19日金居爆出1,093萬元違約交割後，近期第二起PCB相關個股傳出操作失利案。

若以台股「T+2」交割制度來看，昇貿違約交割發生在8月20日，前一個交易日收上106.5元，這是2007年8月9日後首度重返百元，然股價創波段新高後，隔日就反轉向下，20日當日以跌停收市。

證交所提醒，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場開戶交易，也可能需負擔法律責任。

PCB 證券商

相關新聞

台股外資四天賣超千億 市場觀望Fed演說、台幣貶值

觀望聯準會（Fed）主席鮑爾演說訊息，加上新台幣匯率貶值，台股昨（22）日開高走低，量縮下跌，台積電、鴻海等領跌，外資再...

一周熱門零股／0050爆逾2,700萬股大量

台股本周焦點在於輝達將推出新晶片以鞏固中國大陸市場、美國政府傳出補貼換股權來取得英特爾等半導體大廠股權，行情在24,00...

2025上市公司第二起！PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

AI概念股泡沫疑慮加深，近期盤勢由科技股領跌，根據臺灣證交易所22日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額9,41...

昇貿爆違約交割8,729萬

臺灣證券交易所昨（22）日公布證券商最新申報違約交割情形，PCB、半導體電子材料上游銲錫材料商昇貿驚爆逾8,729.56...

就市論勢／折疊機、生技 逢低介入

台股昨（22）日震盪收低，指數終場跌197點，收23,764點，本周在20日重挫影響下，周線大跌570點，平均日均量4,590億元。

散戶指標 7月證券劃撥創高

台股7月大漲超過千點，激勵散戶投資信心全面回升。中央銀行昨（22）日公布最新金融情勢，象徵「散戶信心風向球」的證券劃撥餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。