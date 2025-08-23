快訊

散戶指標 7月證券劃撥創高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股7月大漲超過千點，激勵散戶投資信心全面回升。中央銀行昨（22）日公布最新金融情勢，象徵「散戶信心風向球」的證券劃撥餘額突破3兆6,709億元，創下歷史新高，單月增加2,635億元，亦刷新紀錄，顯示投資人熱情湧入股市。

央行經研處副處長葉盛表示，7月股市表現明顯優於6月，帶動交易活絡，加上散戶積極進場，推升整體成交動能。本國自然人成交比重由6月的47％，顯著上升至7月的51.3％，創下今年3月以來、近五個月的新高，再度站上半數以上，顯示散戶積極參與市場。

今年以來台股在科技股、半導體族群領軍下走勢強勁，加上AI議題發燒，吸引龐大資金進駐。法人指出，證券劃撥餘額的增加，不僅意味散戶資金快速回流，更凸顯對後市抱持樂觀態度。

此外，7月外國人新台幣存款增加至1,916億元，葉盛認為，與外資大幅買超台股有關。7月金融機構外匯存款新台幣8.64兆元，較上月增加4,047億元，葉盛表示，應該和新台幣匯維穩，以及民間如壽險公司收回國外票債券投資等有關。

央行公布7月金融情勢，受到散戶進場活期儲蓄存款年增率上升，使M1B年增率上升至2.86%；而所得稅遞延繳納，稅款入庫時點不同於去年，造成M2年增率略降為3.42%。累計今年1至7月M1B及M2平均年增率分別為2.63%及4.16%。

7月底全體貨幣機構放款與投資月增率為0.9%；年增率由上月底的6.69%下降為6.62%，主要是對政府及公營事業債權年增率下降。

散戶 新台幣

