台股外資四天賣超千億 市場觀望Fed演說、台幣貶值

觀望聯準會（Fed）主席鮑爾演說訊息，加上新台幣匯率貶值，台股昨（22）日開高走低，量縮下跌，台積電（2330）、鴻海等領跌，外資再賣超163.9億元，連四賣累計金額高達1,001.5億元，本周合計賣超955.1億元，終場指數收在最低點23,764點，下跌197點，跌破月線，周線下跌570點，終止連兩紅收黑。

三大法人昨天都站在賣方，其中外資動向部分，外資昨天賣超163.9億元，主要賣超台積電、順達、貿聯-KY、世芯-KY、廣達。投信轉買為賣，賣超11.6億元，主要賣超貿聯-KY、智邦、廣達、聯亞；自營商賣超10.3億元，三大法人合計賣超185.8億元。八大公股行庫買超25.3億元。

本周台股表現與外資進出

昨天上午輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，將拜訪台積電討論新一代晶片，但未能激勵輝達概念股走勢，指標股台積電、鴻海依舊走弱，台積電終場跌15元，鴻海跌3.5元。19大類股以綠能、電器電纜、油電表現強勢；成交量縮至3,697億元，為近12個交易日最低。

族群中以能源、軍工、無人機等股價亮眼，天方能源、泓德能源亮燈漲停。千金股跌多漲少，維持23檔，嘉澤上漲5.1%、漢唐上漲1.8%最為強勢。

由於近期美股盤勢相對震盪，除反映市場持續消化AI相關族群近期大漲引發泡沫化論述外，大型科技股也面臨漲多調節賣壓，加上近期美國聯準會的雜音，以及全球關注聯準會主席鮑爾將於全球央行年會發表談話等，都讓甫站上歷史新高的台股再度承壓，轉為高檔震盪格局。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭看法，因大盤日、周KD指標仍在過熱修正中，新台幣貶值趨勢未變，24,000點以上外資賣壓沉重，加上市場觀望232條款半導體關稅後續發展，以及下周輝達財報公布，預期指數將於月線附近震盪整理。在鮑爾釋出利率訊息等不確定因素釐清，大盤有望止跌回穩。而黃仁勳與台積電的會面，以及法人對輝達展望正面，可望帶動AI相關概念股重獲市場關注。

由於近六成的上市櫃股票仍在年線以下，櫃買指數也還在年線附近整理，下周資金可望輪動到落後補漲的中小型股，包括無人機、BBU、特用化學等族群，有機會成為短線資金停泊處。