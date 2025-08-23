快訊

就市論勢／折疊機、生技 逢低介入

經濟日報／ 廖炳焜（PGIM保德信高成長基金經理人）

盤面分析

台股昨（22）日震盪收低，指數終場跌197點，收23,764點，本周在20日重挫影響下，周線大跌570點，平均日均量4,590億元。

三大法人本周全數站在賣方，外資大舉賣超955.14億元，為今年來第四大單周賣超金額，投信調節20.35億元，自營商減持83.47億元，三大法人單周合計賣超1,058.96億元。

台股近期大幅震盪，除指數來到相對高檔，聯準會降息、美國擬入股晶圓廠、美股走勢拉回等也牽動台股投資情緒，目前市場聚焦全球央行年會，以及下周輝達將公布財報數據，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，仍可在指數回穩後伺機布局相關概念股。

投資建議

投資布局上，建議投資人布局跌深題材股及長線趨勢股，並平衡布局看好之產業，在族群上，電子股持續以AI供應鏈、晶圓代工龍頭2奈米供應鏈為主，IC設計、IP、邊緣運算、低軌衛星、機器人、折疊手機等亦可逢低介入，傳產生技、食品、特化為選擇。

台股週跌570點 上市公司總市值降至76.59兆元

台股7月勁揚千點、散戶信心爆棚 證券劃撥餘額創新高

盤中突破3800點關卡！滬指創10年新高 輝達受挫帶動大陸晶片股上漲

旋風來台演講 黃仁勳：輝達沒有台積電不會有今天成就

台股外資四天賣超千億 市場觀望Fed演說、台幣貶值

觀望聯準會（Fed）主席鮑爾演說訊息，加上新台幣匯率貶值，台股昨（22）日開高走低，量縮下跌，台積電、鴻海等領跌，外資再...

一周熱門零股／0050爆逾2,700萬股大量

台股本周焦點在於輝達將推出新晶片以鞏固中國大陸市場、美國政府傳出補貼換股權來取得英特爾等半導體大廠股權，行情在24,00...

2025上市公司第二起！PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

AI概念股泡沫疑慮加深，近期盤勢由科技股領跌，根據臺灣證交易所22日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額9,41...

昇貿爆違約交割8,729萬

臺灣證券交易所昨（22）日公布證券商最新申報違約交割情形，PCB、半導體電子材料上游銲錫材料商昇貿驚爆逾8,729.56...

散戶指標 7月證券劃撥創高

台股7月大漲超過千點，激勵散戶投資信心全面回升。中央銀行昨（22）日公布最新金融情勢，象徵「散戶信心風向球」的證券劃撥餘...

