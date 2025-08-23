聽新聞
就市論勢／折疊機、生技 逢低介入
盤面分析
台股昨（22）日震盪收低，指數終場跌197點，收23,764點，本周在20日重挫影響下，周線大跌570點，平均日均量4,590億元。
三大法人本周全數站在賣方，外資大舉賣超955.14億元，為今年來第四大單周賣超金額，投信調節20.35億元，自營商減持83.47億元，三大法人單周合計賣超1,058.96億元。
台股近期大幅震盪，除指數來到相對高檔，聯準會降息、美國擬入股晶圓廠、美股走勢拉回等也牽動台股投資情緒，目前市場聚焦全球央行年會，以及下周輝達將公布財報數據，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，仍可在指數回穩後伺機布局相關概念股。
投資建議
投資布局上，建議投資人布局跌深題材股及長線趨勢股，並平衡布局看好之產業，在族群上，電子股持續以AI供應鏈、晶圓代工龍頭2奈米供應鏈為主，IC設計、IP、邊緣運算、低軌衛星、機器人、折疊手機等亦可逢低介入，傳產生技、食品、特化為選擇。
