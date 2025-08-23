一周熱門零股／0050爆逾2,700萬股大量

台股本周焦點在於輝達將推出新晶片以鞏固中國大陸市場、美國政府傳出補貼換股權來取得英特爾等半導體大廠股權，行情在24,000點上下激烈震盪，零股投資人逢低進場，元大台灣50（0050）爆出單周逾2,700萬股大量，成為市場焦點。

市場專家指出，全球央行年會登場，包括美聯準會主席鮑爾、歐洲及日本央行總裁，重量級政策領袖齊聚一堂，針對通膨、利率與全球經濟風險發表看法。就業市場放緩、通膨出現增溫隱憂，市場逐漸降低美聯準會降息預期，今年底前降息次數由先前三次降為二次，連帶成為台股與零股市場關注焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、台積電、群益台灣精選高息、廣達、富邦台50、台達電、緯創，十檔標的交易量從2,713萬至292萬股，較上周大幅增溫。