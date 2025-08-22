台股週跌570點 上市公司總市值降至76.59兆元

台股本週創高後震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%，週五集中市場指數收在23764.47點。根據證交所統計，上市公司總市值降至新台幣76兆5946億元，較上週減少約1.82兆元。

產業別指數方面，本週以生技醫療類指數上漲7.88%漲幅最大，跌幅最大則是玻璃陶瓷類指數下跌5.48%。其他未含金融類指數下跌530.20點，跌幅約2.49%；未含電子類指數下跌89.44點，跌幅約0.47%；未含金融電子類指數下跌15.28點，跌幅約0.11%。

本週全體上市股票成交金額為2兆1407億元，股票成交量週轉率2.76%，成交金額前3名產業為電子零組件類，成交金額4732.71億元，占全體上市股票交易金額比重22.11%；半導體類成交金額4564.91億元，占比21.32%；電腦及周邊設備類成交金額2647.41億元，占比12.37%。

累計今年初開盤迄今共155個交易日，集中市場總成交金額為55兆5540億元，市場日平均成交金額3584.13億元，股票成交量週轉率65.62%，股票日平均成交量週轉率0.42%。