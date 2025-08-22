大摩面板報價解析：短期將持平 友達、群創維持「中立」

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
友達（2409）、群創（3481）股價近期緩步墊高。 聯合報系資料照
友達（2409）、群創（3481）股價近期緩步墊高，根據摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，8月電視面板價格已觸底，主流尺寸報價全月持平，短期有助於改善市場情緒，惟電視面板第3季平均價格仍估季減約2%，反映價格回穩步伐有限，因此對友達、群創維持「中立」評等。

大摩指出，薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）最新報價顯示，其中電視、顯示器、筆電面板等8月價格按月持平，市場觀察電視面板已於本月觸底，短期有望帶動相關族群投資情緒回升。不過，真正影響產業走勢的關鍵仍在於價格是否反彈，惟目前反彈時點尚不明朗。

大摩進一步分析，觀察主流尺寸，包括32吋、43吋、55吋、65吋及75吋等電視面板價格，均在8月全月維持持平，表現優於市場原先預期的月減0.3%。

需求與供應方面，電視品牌自8月起已恢復正常採購，以因應中國大陸、美國與歐洲年底的促銷需求。此前，自2025年底以來的過度備貨狀況已逐步消化，加上貿易談判推進使關稅議題趨於穩定，有助市場信心回溫。

另外，在出貨與產能利用率展望上，預估電視面板第3季出貨量可望呈現低個位數季增，較第2季的季減9%（低於季節性水準）明顯改善。根據大摩調查，顯示器廠第3季產能利用率可望由第2季的75%至80%小幅提升至80%至85%，反映出貨動能逐步回升。

展望未來數月，大摩預期電視面板價格大致維持平盤，主要受惠訂單動能回升，有助面板廠提升議價能力。不過以季度平均觀察，第3季電視面板價格仍估將季減約2%，顯示價格回穩步伐仍偏緩。

另外，8月資訊面板價格表現穩定，顯示器與筆電面板均呈現按月持平，符合市場預期。大摩表示，資訊面板價格在未來幾季應維持相對穩定，以季度平均觀察，第3季價格可望呈現季持平走勢。

隨著電視面板價格觸底，大摩預期面板類股短期市場情緒有望回升，台廠友達與群創亦可受惠。雖然兩家公司近年積極拓展車用子系統、工業與商用顯示器及系統整合等業務已逐步見效，但標準型顯示器仍為營收主力。

不過，大摩認為，目前電視面板價格何時反彈仍缺乏足夠可見度，故對友達與群創評等維持「中立」。

