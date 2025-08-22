台股7月勁揚千點、散戶信心爆棚 證券劃撥餘額創新高

台股7月大漲超過千點，激勵散戶投資信心全面回升。中央銀行22日公布最新數據，象徵「散戶信心風向球」的證券劃撥餘額突破新臺幣3兆6,709億元，創下歷史新高，單月增加2,635億元，增幅與金額均刷新紀錄，顯示投資人熱情湧入股市。

央行經研處副處長葉盛表示，7月股市表現明顯優於6月，帶動交易活絡，加上散戶積極進場，推升整體成交動能。本國自然人成交比重由6月的47％，顯著上升至7月的51.3％，創下今年3月以來、近五個月的新高，再度站上半數以上，顯示市場由法人主導逐漸轉向散戶帶動。

今年以來台股在科技股、半導體族群領軍下走勢強勁，加上AI議題發燒，吸引龐大資金進駐。法人指出，證券劃撥餘額的增加，不僅意味著散戶資金快速回流，更凸顯市場對後市抱持樂觀態度。