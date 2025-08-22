外資連4賣再減碼163億元 反手買超廣宇東元

市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會的談話，台股今天多數時間在平盤附近震盪。尾盤台積電遭摜殺收全日最低價，台股跌幅擴大，終場加權指數下跌197.66點，收在23764.47點，成交值新台幣3602.89億元，三大法人合計賣超184.18億元。

三大法人今天同步站在賣方，外資及陸資（不含外資自營商）連4賣，今天再賣超163.98億元；投信賣超9.93億元，自營商也減碼10.27億元。

個股方面，外資今天買超前3名為廣宇2萬1207張，東元1萬3525張，和台玻9274張。另外外資今天買超鴻海6692張排第4。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為友達1萬7052張，元大台灣50（0050）1萬4677張，及台泥1萬4640張。

保德信基金經理人張芷菱分析，主計總處近期將台灣今年GDP成長率，從3.1%上修至4.45%。上半年因關稅空窗期，帶動消費品提前拉貨，惟拉貨之後，預估下半年整體成長率逐季減緩，僅AI動能續強，下半年仍維持逐季出貨成長，AI與其他產業的差距將更明顯。

張芷菱認為，整體而言，台灣科技股在全球競爭力強，將持續受惠於科技創新趨勢，投資人可趁指數修正時，留意具成長性、營運效率佳的大型權值股。