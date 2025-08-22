快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

華南永昌證券秋季論壇登場 聚焦後關稅期布局良機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券「2025年秋季產業趨勢暨企業論壇」，吸引上百位機構法人出席，董事長黃進明（右五）特別親臨現場，與來賓熱情交流。（華南永昌證券/提供）
華南永昌證券「2025年秋季產業趨勢暨企業論壇」，吸引上百位機構法人出席，董事長黃進明（右五）特別親臨現場，與來賓熱情交流。（華南永昌證券/提供）

華南永昌證券8月22日舉辦秋季產業趨勢暨企業論壇，以「後關稅期種種訊息疊加，將逐步調整與消化」為主軸，解析在關稅公布後，政府與企業的應對策略。論壇集結多家優質上市櫃公司與產業專家，吸引逾百位機構法人參與。

近期台灣及半導體關稅陸續底定，景氣由紅轉綠，關稅前拉貨潮消退，投資人關注通膨、匯率及半導體股走勢。低價補漲股雖活躍，但AI長線發展才是市場共識。

這次論壇邀請多家產業龍頭分享觀點，包括：提供AI智能數據解決方案的意藍資訊（6925）、專注於高階連接線束及系統整合的貿聯（3665）、具備軟硬體基礎建設與解決方案能力的大綜（3147）、專精眼科醫療儀器研發與製造的艾克夏。

另有從事鋁合金鍛造自行車零組件設計製造的精確實業（3162）、擁有資訊醫療網通與智慧解決方案的大廠佳世達（2352）、半導體測試介面的穎崴（6515）、布局AI大健康及無人機雙主軸的世紀民生（5314）。

還有提供EDA工具與IP記憶體測試修復解決方案的芯測（6786）、低軌道衛星及微波高頻通訊元件製造商昇達科（3491）、IC設計服務大廠創意（3443），以及電力設備與綠能領域的重要廠商亞力（1514）。

此外，產業專題將聚焦四大議題，包括：地緣政治與AI熱潮下，半導體產業危與機；智慧電網新紀元的架構、核心產品與國際重電競爭力；全球資訊安全的未來挑戰，關注AI、量子運算與網路安全的新趨勢；以及阿茲海默症新免疫療法產業的最新發展。

華南永昌證券表示，長期整合投資研究與客戶服務資源，透過每日市場資訊、每月專題講座，以及企業拜訪、每季企業論壇等，為機構法人與投資人提供即時、精準且多元的投資參考，且交易系統服務多元，全流程專業高效，滿足投資人需求。本次論壇兼具深度與廣度，為客戶洞察市場、布局未來提供領先視野。

AI

延伸閱讀

國泰金法說會／總座：各國對美投資產生數兆美元需求 或緩解台幣升值

談聯準會降息對壽險業影響 李長庚：看匯率與利率拉鋸的結果

影／關稅衝擊漁民！陳駿季稱沒有悲觀權利 曝賴清德一再交代這事

美中貿易潛在協議 傳中國擬採購波音500架飛機

相關新聞

台美股8、9月歷來震盪...降息真能激勵續強？伊森建議：逢高獲利了結

在經歷了昨日台股單日下殺七百點的震撼教育，如今伊森回顧在7月7日與7月21日文章中特別提醒Q3的季節性弱勢其實就是指昨天這種局面。 因為美股過去35年來，就是很常在8月和9月迎來最糟的月份，如果八月前期都沒事，那就更要小心中後期的時間點（尤其美股、台股漲不停、VIX低位與中小個股瘋狂亂竄都是訊號）。 而今天伊森想要跟大家提醒另一件就業市場的重點，那就是BLS（美國勞工統計局）每年會用QCEW（季度就業與工資調查）做一次「非農就業數據的基準修正」。 而BLS已公告今年「9月9日」會發布對截至2025年3月的預估基準修正，該修正的覆蓋面極高，接近「普查」，這點我們過去在報告中也有提出過。 而上圖是高盛預估今年報告可能會下修55萬人至95萬人，換句話說就是過去一年的每月新增就業人數平均下降至6.5~10萬人。

台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

富喬與金居：短線火熱後的壓力 PCB族群在今年7月大漲，金居（8358）自55.2元漲到190.5元，漲幅高達245%；富喬（1815）則從34.45元漲到83.1元，上漲約141%。然而今日（2025/8/19），兩檔股票同日陷入處置交易，富喬鎖住跌停，金居盤中一度跌停，族群短線熱度急速降溫。

AI點火 台股報復性強彈 壽險、主力等內資拉抬權王、鴻海、台達電

台股昨（21）日出現報復性強彈，在壽險、主力等內資買盤齊力點火台積電、鴻海、台達電帶動下，人工智慧（AI）股群起，電子股...

台股7月勁揚千點、散戶信心爆棚 證券劃撥餘額創新高

台股7月大漲超過千點，激勵散戶投資信心全面回升。中央銀行22日公布最新數據，象徵「散戶信心風向球」的證券劃撥餘額突破新臺...

外資連4賣再減碼163億元 反手買超廣宇東元

市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會的談話，台股今天多數時間在平盤附近震盪。尾盤台積電遭摜殺收全日最低價，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。