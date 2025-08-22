快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電早盤開高，卻是在最後一盤爆出3,808張賣單收在今日最低的1,135元。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台積電早盤開高，卻是在最後一盤爆出3,808張賣單收在今日最低的1,135元。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

日前傳出美國川普政府有意用「補助換股」，入股台積電（2330），引發市場擔憂，股價單日急挫，22日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，除赴台積電演講，也將與董事長魏哲家及主管階層共進晚餐；台積電早盤開高，卻是在最後一盤爆出3,808張賣單收在今日最低的1,135元，下跌15元，跌幅1.3%，市值降至29兆4,335億元。

美國政府打算透過《晶片法》的資金換取部分企業股權，目前正與英特爾談判，可能入股10%，此事引發外界擔心台積電、美光（Micron）和三星電子也會被要求出讓股權。

針對川普政府有意入股一事，22日出現澄清的報導，華爾街日報引述一位美國政府官員報導，川普政府並沒有計劃入股正擴大在美投資的台積電和美光，但那些沒有增加投資承諾的公司可能需要向政府提供股權以交換補貼。

台積電恐變成「美積電」的警報解除之外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日早上飛抵台北松山機場， 快閃訪台行程引發關注，黃仁勳透露，主要是為了拜訪台積電，且在晚上就將會離開。

據指出，黃仁勳受邀到台積電發表演講，且在返回台北後，將與台積電創辦人張忠謀夫婦碰面，喝杯威士忌為張忠謀慶生，接著再跟台積電董事長魏哲家及主管階層共進晚餐，結束後搭機返回美國。

黃仁勳在台北松山機場前透露，輝達將推出下一代更先進的Rubin平台，包括CPU、GPU、NVLINK交換器晶片、網通晶片與交換器晶片、矽光子交換器晶片等6種產品設計定案，並且下單給台積電，所以來台感謝台積電相關人員的辛苦。

台積電在先前傳出川普政府有意入股的消息時出現重挫，主因市場擔憂台積電恐變成「美積電」，股價應聲重挫，8月20日大跌50元， 以1,135元收盤，21日止跌反彈， 但22日雖有黃仁勳來台拜訪及澄清美政府無意入股的報導，台積電股價卻是開高走低，早盤以1,155元開高， 盤中翻黑， 最後一盤爆量壓低股價， 收在最低的1,135元，影響大盤指數約120點。

晶片 台積電 黃仁勳

台美股8、9月歷來震盪...降息真能激勵續強？伊森建議：逢高獲利了結

在經歷了昨日台股單日下殺七百點的震撼教育，如今伊森回顧在7月7日與7月21日文章中特別提醒Q3的季節性弱勢其實就是指昨天這種局面。 因為美股過去35年來，就是很常在8月和9月迎來最糟的月份，如果八月前期都沒事，那就更要小心中後期的時間點（尤其美股、台股漲不停、VIX低位與中小個股瘋狂亂竄都是訊號）。 而今天伊森想要跟大家提醒另一件就業市場的重點，那就是BLS（美國勞工統計局）每年會用QCEW（季度就業與工資調查）做一次「非農就業數據的基準修正」。 而BLS已公告今年「9月9日」會發布對截至2025年3月的預估基準修正，該修正的覆蓋面極高，接近「普查」，這點我們過去在報告中也有提出過。 而上圖是高盛預估今年報告可能會下修55萬人至95萬人，換句話說就是過去一年的每月新增就業人數平均下降至6.5~10萬人。

台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

富喬與金居：短線火熱後的壓力 PCB族群在今年7月大漲，金居（8358）自55.2元漲到190.5元，漲幅高達245%；富喬（1815）則從34.45元漲到83.1元，上漲約141%。然而今日（2025/8/19），兩檔股票同日陷入處置交易，富喬鎖住跌停，金居盤中一度跌停，族群短線熱度急速降溫。

AI點火 台股報復性強彈 壽險、主力等內資拉抬權王、鴻海、台達電

台股昨（21）日出現報復性強彈，在壽險、主力等內資買盤齊力點火台積電、鴻海、台達電帶動下，人工智慧（AI）股群起，電子股...

美政府入股警報解除！黃仁勳旋風來台拜訪 台積電還是殺尾盤收1135元

日前傳出美國川普政府有意用「補助換股」，入股台積電（2330），引發市場擔憂，股價單日急挫，22日輝達（NVIDIA）執...

外資續撤！三大法人本周賣超近1059億元 台股周線翻黑跌2.34%

台股22日盤初一度攻高逾百點，觸及5日線，但上檔反壓沉重，多頭再度偃旗息鼓，台積電（2330）、鴻海（2317）、台光電...

