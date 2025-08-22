美政府入股警報解除！黃仁勳旋風來台拜訪 台積電還是殺尾盤收1135元

日前傳出美國川普政府有意用「補助換股」，入股台積電（2330），引發市場擔憂，股價單日急挫，22日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，除赴台積電演講，也將與董事長魏哲家及主管階層共進晚餐；台積電早盤開高，卻是在最後一盤爆出3,808張賣單收在今日最低的1,135元，下跌15元，跌幅1.3%，市值降至29兆4,335億元。

美國政府打算透過《晶片法》的資金換取部分企業股權，目前正與英特爾談判，可能入股10%，此事引發外界擔心台積電、美光（Micron）和三星電子也會被要求出讓股權。

針對川普政府有意入股一事，22日出現澄清的報導，華爾街日報引述一位美國政府官員報導，川普政府並沒有計劃入股正擴大在美投資的台積電和美光，但那些沒有增加投資承諾的公司可能需要向政府提供股權以交換補貼。

台積電恐變成「美積電」的警報解除之外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日早上飛抵台北松山機場， 快閃訪台行程引發關注，黃仁勳透露，主要是為了拜訪台積電，且在晚上就將會離開。

據指出，黃仁勳受邀到台積電發表演講，且在返回台北後，將與台積電創辦人張忠謀夫婦碰面，喝杯威士忌為張忠謀慶生，接著再跟台積電董事長魏哲家及主管階層共進晚餐，結束後搭機返回美國。

黃仁勳在台北松山機場前透露，輝達將推出下一代更先進的Rubin平台，包括CPU、GPU、NVLINK交換器晶片、網通晶片與交換器晶片、矽光子交換器晶片等6種產品設計定案，並且下單給台積電，所以來台感謝台積電相關人員的辛苦。

台積電在先前傳出川普政府有意入股的消息時出現重挫，主因市場擔憂台積電恐變成「美積電」，股價應聲重挫，8月20日大跌50元， 以1,135元收盤，21日止跌反彈， 但22日雖有黃仁勳來台拜訪及澄清美政府無意入股的報導，台積電股價卻是開高走低，早盤以1,155元開高， 盤中翻黑， 最後一盤爆量壓低股價， 收在最低的1,135元，影響大盤指數約120點。