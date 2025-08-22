外資續撤！三大法人本周賣超近1059億元 台股周線翻黑跌2.34%
台股22日盤初一度攻高逾百點，觸及5日線，但上檔反壓沉重，多頭再度偃旗息鼓，台積電（2330）、鴻海（2317）、台光電（2383）、緯穎（6669）、聯電（2303）等電子權值要角紛紛走弱，盤面倚靠機器人、綠能等少數族群抗空；尾盤賣單加重調節台積電，使其殺尾收在今日最低價1,135元，中信金（2891）、中華電（2412）、南亞（1303）等也同步承壓，終場大盤指數也收在今日最低點23,764.47點，下挫197.66點，成交值續降至3,593.84億元。三大法人連4日賣超、再提款184.19億元。
累計一周，集中市場指數跌570.01點、跌幅2.34%；櫃買指數跌1.93點、跌幅0.78%，收244.14點。兩市周線同步翻黑、止步連3紅。三大法人賣超1,058.95億元。
統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超163.98億元，投信賣超9.93億元；自營商賣超（合計）10.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.74億元、自營商（避險）賣超4.54億元。
統計今日收漲停股僅剩20檔，科技、能源、生技族群占多數，股價百元以上有7檔；此外，僅3檔成交量超過萬張，分別為佳世達（2352）成交31,880張、股價收30.35元，上緯投控（3708）成交22,619張、股價收148.5元，晶彩科（3535）成交15,287張、股價收67.6元。
觀察今日成交量前五大個股，有3檔超過10萬大張，坐擁機器人題材的東元（1504）摘金、廣宇（2328）奪銀。依序為：東元成交166,946張，股價漲5.8%、收67.5元；廣宇成交160,483張，股價漲1.5%、收54元；宏達電（2498）成交153,650張，股價漲1.67%、收61元；群創（3481）成交95,207張，股價跌1.49%、收13.2元；凌陽（2401）成交91,423張，股價漲1.39%、收25.5元。
觀察今日成交值前五大個股，有4檔超過百億元，但股價僅東元、宏達電收高。依序為：台積電219.22億元，股價跌1.3%、收1135元；新盛力（4931）121.62億元，股價跌3.55%、收163元；東元115.17億元；鴻海107.94億元，股價跌1.7%、收202.5元；宏達電95.51億元。
