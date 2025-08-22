快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

聽新聞
0:00 / 0:00

外資續撤！三大法人本周賣超近1059億元 台股周線翻黑跌2.34%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

台股22日盤初一度攻高逾百點，觸及5日線，但上檔反壓沉重，多頭再度偃旗息鼓，台積電（2330）、鴻海（2317）、台光電（2383）、緯穎（6669）、聯電（2303）等電子權值要角紛紛走弱，盤面倚靠機器人、綠能等少數族群抗空；尾盤賣單加重調節台積電，使其殺尾收在今日最低價1,135元，中信金（2891）、中華電（2412）、南亞（1303）等也同步承壓，終場大盤指數也收在今日最低點23,764.47點，下挫197.66點，成交值續降至3,593.84億元。三大法人連4日賣超、再提款184.19億元。

累計一周，集中市場指數跌570.01點、跌幅2.34%；櫃買指數跌1.93點、跌幅0.78%，收244.14點。兩市周線同步翻黑、止步連3紅。三大法人賣超1,058.95億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超163.98億元，投信賣超9.93億元；自營商賣超（合計）10.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.74億元、自營商（避險）賣超4.54億元。

統計今日收漲停股僅剩20檔，科技、能源、生技族群占多數，股價百元以上有7檔；此外，僅3檔成交量超過萬張，分別為佳世達（2352）成交31,880張、股價收30.35元，上緯投控（3708）成交22,619張、股價收148.5元，晶彩科（3535）成交15,287張、股價收67.6元。

觀察今日成交量前五大個股，有3檔超過10萬大張，坐擁機器人題材的東元（1504）摘金、廣宇（2328）奪銀。依序為：東元成交166,946張，股價漲5.8%、收67.5元；廣宇成交160,483張，股價漲1.5%、收54元；宏達電（2498）成交153,650張，股價漲1.67%、收61元；群創（3481）成交95,207張，股價跌1.49%、收13.2元；凌陽（2401）成交91,423張，股價漲1.39%、收25.5元。

觀察今日成交值前五大個股，有4檔超過百億元，但股價僅東元、宏達電收高。依序為：台積電219.22億元，股價跌1.3%、收1135元；新盛力（4931）121.62億元，股價跌3.55%、收163元；東元115.17億元；鴻海107.94億元，股價跌1.7%、收202.5元；宏達電95.51億元。

東元 台積電

延伸閱讀

旋風來台演講 黃仁勳：輝達沒有台積電不會有今天成就

黃仁勳赴台積電演講 將為張忠謀慶生、與魏哲家餐敘

川普傳不打算入股台積電、美光 WSJ：台積寧退補助拒入股

台積電再生能源使用比率 今年拚20%

相關新聞

台美股8、9月歷來震盪...降息真能激勵續強？伊森建議：逢高獲利了結

在經歷了昨日台股單日下殺七百點的震撼教育，如今伊森回顧在7月7日與7月21日文章中特別提醒Q3的季節性弱勢其實就是指昨天這種局面。 因為美股過去35年來，就是很常在8月和9月迎來最糟的月份，如果八月前期都沒事，那就更要小心中後期的時間點（尤其美股、台股漲不停、VIX低位與中小個股瘋狂亂竄都是訊號）。 而今天伊森想要跟大家提醒另一件就業市場的重點，那就是BLS（美國勞工統計局）每年會用QCEW（季度就業與工資調查）做一次「非農就業數據的基準修正」。 而BLS已公告今年「9月9日」會發布對截至2025年3月的預估基準修正，該修正的覆蓋面極高，接近「普查」，這點我們過去在報告中也有提出過。 而上圖是高盛預估今年報告可能會下修55萬人至95萬人，換句話說就是過去一年的每月新增就業人數平均下降至6.5~10萬人。

台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

富喬與金居：短線火熱後的壓力 PCB族群在今年7月大漲，金居（8358）自55.2元漲到190.5元，漲幅高達245%；富喬（1815）則從34.45元漲到83.1元，上漲約141%。然而今日（2025/8/19），兩檔股票同日陷入處置交易，富喬鎖住跌停，金居盤中一度跌停，族群短線熱度急速降溫。

AI點火 台股報復性強彈 壽險、主力等內資拉抬權王、鴻海、台達電

台股昨（21）日出現報復性強彈，在壽險、主力等內資買盤齊力點火台積電、鴻海、台達電帶動下，人工智慧（AI）股群起，電子股...

美政府入股警報解除！黃仁勳旋風來台拜訪 台積電還是殺尾盤收1135元

日前傳出美國川普政府有意用「補助換股」，入股台積電（2330），引發市場擔憂，股價單日急挫，22日輝達（NVIDIA）執...

外資續撤！三大法人本周賣超近1059億元 台股周線翻黑跌2.34%

台股22日盤初一度攻高逾百點，觸及5日線，但上檔反壓沉重，多頭再度偃旗息鼓，台積電（2330）、鴻海（2317）、台光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。