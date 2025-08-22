台股於月線震盪收23,764點、下跌近200點 台積電拖累大盤下跌15元
市場態度保守，台股22日開高走低，大打月線保衛戰，早盤以24,033點開出後，隨即翻黑，盤中低檔震盪，終場收23,764點，下跌197點，跌幅0.82%，成交量3593億元。櫃買則收244點，跌幅0.63%，台積電（2330）收1135元，下跌15元。
盤面上以類股來看玻陶、數位雲端、化工、其他電子、半導體、光電、塑膠、航運等較為弱勢，另外綠能環保、電器電纜、油電燃氣、電子零組件、電機機械等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有新盛力（4931）、鴻海（2317）、順達（3211）、中光電（5371）、波若威（3163）、世芯-KY（3661）、康霈*（6919）、貿聯-KY（3665）、神達（3706）、台光電（2383）、光聖（6442）、大量（3167）、聯亞（3081）、驊宏資（6148）、台燿（6274）、廣達（2382）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、AES-KY（6781）、華通（2313）、京元電子（2449）、華晶科（3059）等。
而量大強勢的則有，東元（1504）、宏達電（2498）、廣宇（2328）、定穎投控（3715）、台達電（2308）、長榮航太（2645）、雷虎（8033）、臻鼎-KY（4958）、高力（8996）、金像電（2368）、上緯投控（3708）、健策（3653）、嘉澤（3533）、漢翔（2634）、緯創（3231）、大亞（1609）、台化（1326）、金居（8358）等
統一投顧表示，美美國昨晚公布8月製造業採購經理人指數(PMI)創下自2022年以來最快增速，市場降息預期降溫，投資人關注今日全球央行年會FED主席發言，藉以研判9月FOMC會議是否降息；美國釋出換股權模式，引發外界擔憂台灣科技自主與台積電獨立性，台股週三長黑K後，昨日出現強彈，目前技術指標修正乖離，短線上台股指數高檔震盪整理、類股輪動。
操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。
