快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

台股於月線震盪收23,764點、下跌近200點 台積電拖累大盤下跌15元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

市場態度保守，台股22日開高走低，大打月線保衛戰，早盤以24,033點開出後，隨即翻黑，盤中低檔震盪，終場收23,764點，下跌197點，跌幅0.82%，成交量3593億元。櫃買則收244點，跌幅0.63%，台積電（2330）收1135元，下跌15元。

盤面上以類股來看玻陶、數位雲端、化工、其他電子、半導體、光電、塑膠、航運等較為弱勢，另外綠能環保、電器電纜、油電燃氣、電子零組件、電機機械等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有新盛力（4931）、鴻海（2317）、順達（3211）、中光電（5371）、波若威（3163）、世芯-KY（3661）、康霈*（6919）、貿聯-KY（3665）、神達（3706）、台光電（2383）、光聖（6442）、大量（3167）、聯亞（3081）、驊宏資（6148）、台燿（6274）、廣達（2382）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、AES-KY（6781）、華通（2313）、京元電子（2449）、華晶科（3059）等。

而量大強勢的則有，東元（1504）、宏達電（2498）、廣宇（2328）、定穎投控（3715）、台達電（2308）、長榮航太（2645）、雷虎（8033）、臻鼎-KY（4958）、高力（8996）、金像電（2368）、上緯投控（3708）、健策（3653）、嘉澤（3533）、漢翔（2634）、緯創（3231）、大亞（1609）、台化（1326）、金居（8358）等

統一投顧表示，美美國昨晚公布8月製造業採購經理人指數(PMI)創下自2022年以來最快增速，市場降息預期降溫，投資人關注今日全球央行年會FED主席發言，藉以研判9月FOMC會議是否降息；美國釋出換股權模式，引發外界擔憂台灣科技自主與台積電獨立性，台股週三長黑K後，昨日出現強彈，目前技術指標修正乖離，短線上台股指數高檔震盪整理、類股輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

台積電 台股指數

延伸閱讀

台積電小漲開出終場下跌 牽動台股今日下挫197點

英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

00922將優化台積電（2330）權重！規模、人數雙雙翻倍成長…柴鼠兄弟解析

台積電再生能源使用比率 今年拚20%

相關新聞

台美股8、9月歷來震盪...降息真能激勵續強？伊森建議：逢高獲利了結

在經歷了昨日台股單日下殺七百點的震撼教育，如今伊森回顧在7月7日與7月21日文章中特別提醒Q3的季節性弱勢其實就是指昨天這種局面。 因為美股過去35年來，就是很常在8月和9月迎來最糟的月份，如果八月前期都沒事，那就更要小心中後期的時間點（尤其美股、台股漲不停、VIX低位與中小個股瘋狂亂竄都是訊號）。 而今天伊森想要跟大家提醒另一件就業市場的重點，那就是BLS（美國勞工統計局）每年會用QCEW（季度就業與工資調查）做一次「非農就業數據的基準修正」。 而BLS已公告今年「9月9日」會發布對截至2025年3月的預估基準修正，該修正的覆蓋面極高，接近「普查」，這點我們過去在報告中也有提出過。 而上圖是高盛預估今年報告可能會下修55萬人至95萬人，換句話說就是過去一年的每月新增就業人數平均下降至6.5~10萬人。

台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

富喬與金居：短線火熱後的壓力 PCB族群在今年7月大漲，金居（8358）自55.2元漲到190.5元，漲幅高達245%；富喬（1815）則從34.45元漲到83.1元，上漲約141%。然而今日（2025/8/19），兩檔股票同日陷入處置交易，富喬鎖住跌停，金居盤中一度跌停，族群短線熱度急速降溫。

AI點火 台股報復性強彈 壽險、主力等內資拉抬權王、鴻海、台達電

台股昨（21）日出現報復性強彈，在壽險、主力等內資買盤齊力點火台積電、鴻海、台達電帶動下，人工智慧（AI）股群起，電子股...

台積電小漲開出終場下跌 牽動台股今日下挫197點

台積電今日早盤開高一度上漲5元至1155元，但由於半導體關稅陰霾仍罩頂，再加上季線反壓，因此不久之後台積電轉趨下跌，終場...

南亞回測月線、台化維繫人氣 塑化多頭兵符轉交「這一檔」

台股22日電壓下降，黃仁勳旋風訪台，並未激起多頭熱情，大盤指數開高走低逾百點。塑膠類股也在南亞（1303）轉跌近2.5%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。