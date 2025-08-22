快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電小漲開出終場下跌，牽動台股今日下挫197點。圖/本報資料照片
台積電今日早盤開高一度上漲5元至1155元，但由於半導體關稅陰霾仍罩頂，再加上季線反壓，因此不久之後台積電轉趨下跌，終場下跌15元，以1135元作收，台股也再度失守24000點，以下跌197點，23764點作收。

法人認為，部分漲多的AI股已有獲利調節賣壓，觀察去年7月、今年4月台股修正行情走勢，第一波起跌時AI股率先走弱，隨後來到重要均線支撐，失業率及對等關稅使經濟衰退預期極速升溫，造成後續指數急跌，短線指數可先觀察前日長黑K中價及10日均線能否重新站回，布局上應避免追高之外，採短打靈活因應。

此外，法人也提醒，經過劇烈震盪後投資人追價意願轉弱，個股走勢出現分歧，短期題材可留意9月初半導體展受惠的台積電概念股；至於AI 伺服器 PCB、CCL、玻纖布、散熱、電源等受惠規格升級內容價值提升，長線基本面向上成長，股價回測持續向上的均線支撐而轉強，亦可留意短線布局的交易機會。

