南亞回測月線、台化維繫人氣 塑化多頭兵符轉交「這一檔」

台股22日電壓下降，黃仁勳旋風訪台，並未激起多頭熱情，大盤指數開高走低逾百點。塑膠類股也在南亞（1303）轉跌近2.5%、回測10日線影響下，類指同步由紅翻黑，族群仰仗台化（1326）維繫人氣，多頭則交棒華夏（1305）、台塑化（6505）續強撐盤。

華夏於21日法說會指出，印度8月14日發布PVC反傾銷稅（ADD）終裁，最快9月底上路。各國主要廠商稅率差異大，中國高達每噸122至177美元、美國72至174美元，東南亞多落在55至78美元，台灣則相對偏低，華夏僅被課22美元，僅次於韓國韓華，為全球主要廠商第二低，有利拓展印度市場。

華夏分析，第2季中國PVC新增產能開出，開工率回升至78%，帶動上半年產量年增3%。不過，中美互課關稅、房產及工業低迷，使需求不振，中國出口量上半年大增44%，衝擊東北亞廠商價格。華夏亦採取減量保價策略，避免虧損擴大。

上半年華夏VCM、PVC銷量15.7萬噸，年減9,000噸；PVC製品銷量1.5萬噸，減少5,000噸，拖累營收降至51.2億元、年減14.3%，並由盈轉虧，上半年淨損6.74億元，每股淨損1.16元。

惟華夏表示，印度雨季結束後進入傳統旺季，若反傾銷稅正式落地，可望推升當地需求，有助公司營運改善。

而南亞近期挾轉型題材，量價俱揚，股價於19日衝上47.5元長波段新高，以本波低點26.25元計算，波段漲幅達八成。但若觀察三大法人動向，8月以來，三大法人小買大賣、累計賣超達72754張，其中，外資賣超64119張、投信買超2059張、自營商賣超10694張。今日股價也隨大盤回測月線，目前暫低見40.9元。