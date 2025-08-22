南亞回測月線、台化維繫人氣 塑化多頭兵符轉交「這一檔」

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台化董事長洪福源。聯合報系資料照
台化董事長洪福源。聯合報系資料照

台股22日電壓下降，黃仁勳旋風訪台，並未激起多頭熱情，大盤指數開高走低逾百點。塑膠類股也在南亞（1303）轉跌近2.5%、回測10日線影響下，類指同步由紅翻黑，族群仰仗台化（1326）維繫人氣，多頭則交棒華夏（1305）、台塑化（6505）續強撐盤。

華夏於21日法說會指出，印度8月14日發布PVC反傾銷稅（ADD）終裁，最快9月底上路。各國主要廠商稅率差異大，中國高達每噸122至177美元、美國72至174美元，東南亞多落在55至78美元，台灣則相對偏低，華夏僅被課22美元，僅次於韓國韓華，為全球主要廠商第二低，有利拓展印度市場。

華夏分析，第2季中國PVC新增產能開出，開工率回升至78%，帶動上半年產量年增3%。不過，中美互課關稅、房產及工業低迷，使需求不振，中國出口量上半年大增44%，衝擊東北亞廠商價格。華夏亦採取減量保價策略，避免虧損擴大。

上半年華夏VCM、PVC銷量15.7萬噸，年減9,000噸；PVC製品銷量1.5萬噸，減少5,000噸，拖累營收降至51.2億元、年減14.3%，並由盈轉虧，上半年淨損6.74億元，每股淨損1.16元。

惟華夏表示，印度雨季結束後進入傳統旺季，若反傾銷稅正式落地，可望推升當地需求，有助公司營運改善。

而南亞近期挾轉型題材，量價俱揚，股價於19日衝上47.5元長波段新高，以本波低點26.25元計算，波段漲幅達八成。但若觀察三大法人動向，8月以來，三大法人小買大賣、累計賣超達72754張，其中，外資賣超64119張、投信買超2059張、自營商賣超10694張。今日股價也隨大盤回測月線，目前暫低見40.9元。

台美股8、9月歷來震盪...降息真能激勵續強？伊森建議：逢高獲利了結

在經歷了昨日台股單日下殺七百點的震撼教育，如今伊森回顧在7月7日與7月21日文章中特別提醒Q3的季節性弱勢其實就是指昨天這種局面。 因為美股過去35年來，就是很常在8月和9月迎來最糟的月份，如果八月前期都沒事，那就更要小心中後期的時間點（尤其美股、台股漲不停、VIX低位與中小個股瘋狂亂竄都是訊號）。 而今天伊森想要跟大家提醒另一件就業市場的重點，那就是BLS（美國勞工統計局）每年會用QCEW（季度就業與工資調查）做一次「非農就業數據的基準修正」。 而BLS已公告今年「9月9日」會發布對截至2025年3月的預估基準修正，該修正的覆蓋面極高，接近「普查」，這點我們過去在報告中也有提出過。 而上圖是高盛預估今年報告可能會下修55萬人至95萬人，換句話說就是過去一年的每月新增就業人數平均下降至6.5~10萬人。

台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

富喬與金居：短線火熱後的壓力 PCB族群在今年7月大漲，金居（8358）自55.2元漲到190.5元，漲幅高達245%；富喬（1815）則從34.45元漲到83.1元，上漲約141%。然而今日（2025/8/19），兩檔股票同日陷入處置交易，富喬鎖住跌停，金居盤中一度跌停，族群短線熱度急速降溫。

AI點火 台股報復性強彈 壽險、主力等內資拉抬權王、鴻海、台達電

台股昨（21）日出現報復性強彈，在壽險、主力等內資買盤齊力點火台積電、鴻海、台達電帶動下，人工智慧（AI）股群起，電子股...

