川普痛批綠能「世紀騙局」！美股太陽能走弱 台股綠能股卻很火熱

美國總統川普20日再度對再生能源開砲，直言風電與光電是「世紀騙局」，並表示他的政府不會核准風電與太陽能開發案，強調不會容忍電價高漲、農田遭破壞。消息一出，美股太陽能類股同步走跌。然而，與美股氛圍相反，台股22日綠能環保族群卻逆勢走強，上緯投控（3708）、泓德能源（6873）、天方能源（3073）紛紛漲停，雲豹能源（6869）也躍過月線。

川普多次針對風電、光電提出批評，7月在蘇格蘭時更直指風電「是一場災難」，這次更進一步表態，未來不再核准新計畫。外界憂心，美國若全面收緊政策，恐衝擊綠能產業投資與補貼機制，改變再生能源的推廣速度。美國勞工統計局數據顯示，7月電價年增5.5%，漲幅超越通膨，川普點名能源價格與土地衝擊，是其「封殺綠能」的主因。

儘管國際氛圍出現雜音，台股綠能族群卻題材不斷，吸引買盤積極湧入。其中，上緯投控除綠能題材外，另有與上海智元創新科技簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位合作消息，今日成交量大增至2.2萬張以上，股價衝上漲停148.5元，改寫近13個月來波段新高。

另，泓德能源獲挪威主權基金大舉加碼至新台幣7.5億元，今日股價直接跳空漲停鎖死在182.5元、站上月線。雲豹能源則靠光電、儲能、綠電交易與海外布局「四大引擎」，近年營運加速成長，股價強漲逾5%。

不過，綠能並非沒有隱憂。國內近期光電發展亂象頻傳，高雄大樹、山光電案曾因大規模山頭開發引發民怨，颱風襲台也造成光電板毀損滿地。批評者質疑，政府追求再生能源占比達20%的過程中，出現「便宜行事、弊端叢生」的問題。專家指出，核能與綠能並非互斥，但政策過於單一押注再生能源，恐導致電力供應結構不穩，也讓台電背負龐大虧損壓力。

整體而言，綠能產業仍是全球能源轉型的大趨勢，但要走得長遠，政策推動與產業發展需要更務實與平衡的規劃。