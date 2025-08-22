電力股放電！上緯投控、泓德能源衝漲停 這兩檔表現亮

多家AI巨頭來台建置資料中心，電力需求成為重中之重，因國內發電以火力為主，企業面臨減碳壓力，必須增加再生能源的使用率，帶動綠能成為市場焦點，上緯投控（3708）、泓德能源等綠電概念22日盤中衝上漲停，大亞（1609）、億泰（1616）等電纜股也表現亮眼。

台電將投資5,645億元的「電網韌性建設計畫」，將在電網分散、強固防衛等層面增設與汰換電力電網系統，其中蘊含的配電、輸電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。

輝達（NVIDIA）、超微、亞馬遜等AI三巨頭紛紛擬來台建置資料中心、超級電腦，市場預期將引爆龐大用電需求，加上台積電（2330）增加產能，對電力的需求持續成長，要達到RE-100的目標，需要的太陽能裝置量超過 20GW，遠高於國內的再生能源裝置量。

法人指出，以建置1GW的電廠為例，需要5-10億美金的逆變器、1-2億的變壓器、1-1.5 億的 GIS 開關、0.5-1 億的配電盤及保護設備和電纜，我國重電廠商的全球市占率低，未來有較大的成長空間，目前以國內市場為主、海外市場為輔。面對需求持續成長的市場，國內重電業者均積極擴產來因應。

泓德能源方面，2025年光電案廠開發可望逐步復甦，將深耕台灣能源業務，此外，將加速拓展日本、澳洲及菲律賓再生能源市場。公司預期整年光電案場開發目標量近200MW、儲能案場近200MW可望帶動營收和獲利成長。