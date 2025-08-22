黃仁勳回來了！傳輝達台灣北士科新總部9月簽約 士林三寶漲聲響起

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日上午9點多抵達台北松山機場，為黃仁勳今年第三度來台，市場對他此行來台目的眾說紛紜，包括追加產能、供應鏈拜訪，也有一說是為輝達的北士科台灣新總部地上權合約，引發士林三寶買盤蠢動，新紡（1419）、士紙（1903）22日早盤跳空開高，一度漲7%，士電（1503）也在紅盤震盪。不過，在黃仁勳說明僅是拜訪台積電，將快閃離台後，漲勢略為壓回。

黃仁勳今年第三度造訪台灣，市場並傳出輝達位於北投士林科技園區的新總部，在土地地上權問題已獲解決後，最快將於9月完成簽約，為輝達在台灣的重大布局掃清障礙。這座新總部未來將承擔AI資料中心與晶片研發的關鍵角色，被視為輝達在亞洲最核心的據點之一，也凸顯台灣在全球AI產業鏈中的戰略地位。

受輝達新總部題材激勵，士林地區資產概念股「士林三寶」股價率先反應。新紡盤中一度攀升至57.8元，漲幅超過7%；士紙最高達56.9元，漲幅同樣逾7%。不過，兩檔個股在開高後隨即出現獲利了結賣壓，漲勢略為收斂，至於士電則維持在紅盤區間震盪。

黃仁勳此行若與北士科新總部簽約相關，將成為輝達深化在台布局的重要里程碑，不僅有助帶動周邊資產價值重估，也為長線AI產業鏈注入新想像空間。不過，短線周邊資產股股價多受題材驅動，投資人仍須留意追高風險，後續觀察焦點將落在各公司資產開發進度。

新紡在新光醫院旁擁有的1.3萬坪工業用地，正積極規劃都市更新與容積最佳化，未來將朝辦公樓與廠辦大樓發展，並採出租為主的長期經營模式，以打造穩定收益來源。不過，公司也坦言，都市更新流程需時三至四年，再加上建照申請，開發仍需時間。

此外，新紡在士林還有一棟行政大樓，面積逾1,000坪，已租給新光醫院作為行政辦公大樓，租約長達20年，年租金約1億元。公司目前規劃將該不動產出售，以一次性回收資金。

士紙在士林資產亦相當可觀，其中，士林紙廠舊廠占地達1.2萬坪，已於去年第4季通過歷史建築修復再利用計畫，預計於今年第4季提送都市更新事業計畫。五號倉庫旅館案則在取得使用執照後啟動旅館室內裝修作業後，預計在2026年試營運。另有福德路18號自有土地興建地上10層地下三層旅館大樓，預計明年第3季取得使用執照。