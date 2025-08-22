快訊

軍工股火力全開 寶一、雷虎率眾勁揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
雷虎董事長陳冠如。記者宋健生／攝影
雷虎董事長陳冠如。記者宋健生／攝影

大盤指數在2萬4千點震盪，AI股輪替整理下，22日盤面由軍工股竄出發動多頭攻勢，寶一（8222）、雷虎（8033）等股早盤量燈漲停，晟田（4541）及長榮航太（2645）等股也緊跟其後強漲；台灣國防預算約9,495億元，賴清德總統也宣示台灣要成為無人機亞洲供應鏈中心，激勵相關族群表態。

軍工航太股7月營收也表現亮眼，駐龍（4572）7月營收月增4.81%；晟田（4541）7月營收月增11.22%；長榮航太（2645）受維修淡季影響7月營收月減9.95%；豐達科（3004）7月營收月減4.86%；八貫（1342）一般產品仍受關稅政策影響，7月營收月減13.21%。漢光演習影響部分軍工專案認列，漢翔（2634）7月營收月增0.46%；亞航（2630）7月營收月增1.35%。

國泰期貨表示，各國政府已積極採購無人機反制系統，執行偵測、識別、追蹤、警示、干擾、訊號欺騙與中和非法無人機的功能。根據研調機構預估，至2031年全球無人機反制系統市場年複合成長率27%，整體規模將達145億美元。國際軍工巨擘Raytheon、Lockheed Martin及近年崛起的新創公司Anduril等廠商，已具備成熟的雷達、電磁干擾與整合攔截系統，商業供應商如Dedrone、DroneShield與Teledyne FLIR則專攻民用場景，包括機場、政府機關與大型活動安控。

台灣具備軍工與系統整合能力的廠商如漢翔會是主要受惠者，預計在2025年第3季推出無人機反制系統產品並展示。預期將滿足未來國家關鍵基礎建設的安全防護及軍事單位需求，2026年會開始爭取政府標案。整體而言，未來具備雷達EO/IR（光電/紅外線）、RF訊號分析與AI視覺辨識等跨領域整合能力的廠商，將成為無人機反制市場的最大受益者。

近期的全球衝突，例如以伊戰爭、烏俄戰爭，凸顯無人機在軍事場景中的重要性。無人機不僅在情報、監視與偵察任務中扮演關鍵角色，也直接參與戰鬥行動。此外，無人機受到多種產業的廣泛使用，包括基礎建設、物流、媒體、電信、農業、採礦、石油天然氣與零售業。

然而，無人機的快速普及也帶來威脅，包括非法監控、隱私侵犯、空域干擾，以及無人機攜帶破壞性武器的潛在風險。這些問題在民用空域中尤其嚴重，近年來無人機干擾事件急遽上升。

營收 無人機

