快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

聯合新聞網／ 玩股網
台股。中央社
台股。中央社

【文．玩股華安】

＊原文時間為8月21日。

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

以下為今日強勢的集團股：

鴻海集團：廣宇、GIS-KY、臻鼎-KY、樺漢，甚至與鴻海聯盟的東元全數大漲。

台塑集團：台塑、南亞、台化、台塑化

台聚集團：台聚、華夏、越峰、台達化

凌陽集團：凌陽、凌陽創新同時強攻。

威盛集團：宏達電、立衛、建達成為資金焦點。

晟德生技集團：順藥、永昕、安盛生全面走高。

此外AI眼鏡、BBU、PCB等族群個股今日也全強勢走高，就連末班車的面板族群，今日也出現大漲走勢。

表面上看似百花齊放，但細看卻帶有一種「搶著進場」的氛圍。大盤成交量並未放大至高於五日均量，卻同時出現「集團齊漲」的景象。更值得注意的是，許多個股今天直接高開，但隨後陷入震盪盤整，這往往意味著散戶急著追進，而主力反而可能趁機在高檔調節。

投資人多半選擇買進集團股與剛重挫後的強勢股，但這些買盤並非原本主力資金回流。

心理學角度：為什麼投資人會追這些股？

從眾心理／羊群效應：人們在缺乏資訊或自信時，傾向跟隨多數人的決定。

錯失恐懼症（FOMO）：許多場外投資人，先前大盤重挫時沒進場，之後許多題材股一路不回頭的飆漲，遇到了一根重挫長黑K，反而立即進場。

熟悉性偏差 ：容易只買熟悉的個股或集團股，認為比較安全。

搶反彈要注意，苗頭不對，隨時撤退！今天盤面出現了「集團衝鋒」以及熱門族群，全面強攻，看似百花齊放，實際上卻暗藏風險。

1. 題材大於基本面

AI 眼鏡、機器人、無人機等題材雖然吸睛，但多數公司獲利尚未落實，甚至工具機還面臨關稅與匯率的雙重危機，短線漲幅已出現過熱跡象。

2. 資金快速輪動

熱門題材當沖比率多檔攀升至七成以上，但這些強漲個股籌碼近期多檔相當混亂。

3. 量能難以支撐

大盤整體成交量今日收盤恐仍為近十日最低，多檔個股呈現早盤立即大漲後震盪盤整，且不少留下長上影線，這正是盤面的隱憂──當投資人心想「大家都在買，我不能缺席」時，市場往往已經進入過熱狀態，未來高檔震盪下，應隨時留意盤勢變化。

外部風險不容忽視

雖然昨日台股（8月20日）因為「晶片補貼換股權」恐怕出現擴散效應，這個不太可能達成的消息，造成台股重挫！

在這情況下的下跌通常都會漲回來，但是投資人還需要記得，川普半導體關稅遊戲規則至今尚未公布。連原本承諾的補貼政策，都能臨時變成「交換股權」，更別說即將登場的半導體關稅隨便就喊到最高300%，很可能也會先來一場獅子大開口，出現一些相當不公平的條件，這種政策變數仍是最大的潛在風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你貼息了嗎？教你一招提前看出除權息日「填息&貼息機率」！細節就藏在這裡。

台股 川普 南亞 台聚 台塑 半導體 集團股 2498宏達電

玩股網

追蹤

相關新聞

台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

富喬與金居：短線火熱後的壓力 PCB族群在今年7月大漲，金居（8358）自55.2元漲到190.5元，漲幅高達245%；富喬（1815）則從34.45元漲到83.1元，上漲約141%。然而今日（2025/8/19），兩檔股票同日陷入處置交易，富喬鎖住跌停，金居盤中一度跌停，族群短線熱度急速降溫。

AI點火 台股報復性強彈 壽險、主力等內資拉抬權王、鴻海、台達電

台股昨（21）日出現報復性強彈，在壽險、主力等內資買盤齊力點火台積電、鴻海、台達電帶動下，人工智慧（AI）股群起，電子股...

台股開盤重登2萬4千點、早盤一度漲逾100點 台積電開高5元

台股22日開盤指數上漲70.89點，開盤指數為24,033.02點。台積電（2330）開盤價1,155元，上漲5元。

就市論勢／PCB、光通訊、無人機 搶鏡

本周市場目光聚焦8月21日至23日舉行的Jackson Hole央行年會。目前市場普遍預期聯準會（Fed）將於9月降息1碼，以因應經濟成長趨緩與就業市場疲軟的雙重挑戰。但若鮑爾談話立場突然由鷹派轉向鴿派，短期股市恐面臨利多出盡風險。當前美國勞動市場持續弱化，通膨指標維持高檔，使聯準會面臨政策兩難。

三優強勢股 盤面焦點

台股昨（21）日強勢，在買盤進駐下，一改前日大跌陰霾，法人建議，台股近期恐高檔整理，可挑選如鴻海（2317）、神達等股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。