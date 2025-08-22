台股大跌後又拉漲...宏達電、集團股要帶頭衝？專家：兩者齊強不是好兆頭

【文．玩股華安】

題材股一日重挫後，今日再衝鋒！今天多檔集團股票全數一起大漲，只要有機器人、PCB、BBU以及AI眼鏡相關題材的個股，在昨日重挫後，今天多檔個股都在力拼站回昨日長黑K高點，然而目前看到指數量能不足，加上而有些題材個股其實獲利並沒有跟上去，還有昨日的上市融資僅減少12.58億，上櫃融資更是逆勢增加0.92億，市場可能開始出現法人、主力將籌碼丟給散戶的情況，連散戶多空比在昨日都迅速翻多！

以下為今日強勢的集團股：

此外AI眼鏡、BBU、PCB等族群個股今日也全強勢走高，就連末班車的面板族群，今日也出現大漲走勢。

表面上看似百花齊放，但細看卻帶有一種「搶著進場」的氛圍。大盤成交量並未放大至高於五日均量，卻同時出現「集團齊漲」的景象。更值得注意的是，許多個股今天直接高開，但隨後陷入震盪盤整，這往往意味著散戶急著追進，而主力反而可能趁機在高檔調節。

投資人多半選擇買進集團股與剛重挫後的強勢股，但這些買盤並非原本主力資金回流。

心理學角度：為什麼投資人會追這些股？

從眾心理／羊群效應：人們在缺乏資訊或自信時，傾向跟隨多數人的決定。 錯失恐懼症（FOMO）：許多場外投資人，先前大盤重挫時沒進場，之後許多題材股一路不回頭的飆漲，遇到了一根重挫長黑K，反而立即進場。 熟悉性偏差 ：容易只買熟悉的個股或集團股，認為比較安全。

搶反彈要注意，苗頭不對，隨時撤退！今天盤面出現了「集團衝鋒」以及熱門族群，全面強攻，看似百花齊放，實際上卻暗藏風險。

1. 題材大於基本面

AI 眼鏡、機器人、無人機等題材雖然吸睛，但多數公司獲利尚未落實，甚至工具機還面臨關稅與匯率的雙重危機，短線漲幅已出現過熱跡象。

2. 資金快速輪動

熱門題材當沖比率多檔攀升至七成以上，但這些強漲個股籌碼近期多檔相當混亂。

3. 量能難以支撐

大盤整體成交量今日收盤恐仍為近十日最低，多檔個股呈現早盤立即大漲後震盪盤整，且不少留下長上影線，這正是盤面的隱憂──當投資人心想「大家都在買，我不能缺席」時，市場往往已經進入過熱狀態，未來高檔震盪下，應隨時留意盤勢變化。

外部風險不容忽視

雖然昨日台股（8月20日）因為「晶片補貼換股權」恐怕出現擴散效應，這個不太可能達成的消息，造成台股重挫！

在這情況下的下跌通常都會漲回來，但是投資人還需要記得，川普的半導體關稅遊戲規則至今尚未公布。連原本承諾的補貼政策，都能臨時變成「交換股權」，更別說即將登場的半導體關稅隨便就喊到最高300%，很可能也會先來一場獅子大開口，出現一些相當不公平的條件，這種政策變數仍是最大的潛在風險。

