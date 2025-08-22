台股開盤重登2萬4千點、早盤一度漲逾100點 台積電開高5元

台股22日開盤指數上漲70.89點，開盤指數為24,033.02點。台積電（2330）開盤價1,155元，上漲5元。

群益投顧表示，指數月線遭長黑摜破一天隨即站回，展現止跌企圖，惟短期均線架構轉弱壓力未除，先以技術性反彈視之。預期盤勢持續波動調整，持股應確實依短線技術面汰弱留強。

操作題材可留意：

1.AI眼鏡新品接力─宏達電（2498）發表首款具繁體中文語音操作的AI眼鏡，Meta預計9月發表下一代AI眼鏡，主打鏡片內建顯示螢幕、搭配腕帶控制功能，且售價可能僅約800美元，低於先前預期1千美元以上,Google與三星合作的Android XR可望年底發表，持續炒熱題材熱度。

2.中國大陸出手淘汰產能，挹注塑化景氣回穩─彭博報導，大陸官方為遏制石化行業長期產能過剩問題，計畫進行全面調整，相關措施最快9月推出，預計鎖定超過20年設施進行升級改造鼓勵轉型，這部分約占總量40%，另可能關閉年產能低於200萬噸的煉油廠，有助於亞洲塑化市場景氣落底回穩。

周四（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,785.5點，下跌152.81點、跌幅0.34%；S&P500指數下跌0.4%；那斯達克指數下跌0.34%；費半指數下跌0.49%。台積電ADR跌0.56%，收在227.33美元，較台北交易溢價20.62%。

在近期就業市場疲軟的背景下，目光都聚焦在傑克遜洞經濟政策研討會上，鮑爾預計美東時間周五上午10時發表講話。倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易員對聯準會9月降息25個基點的押注已從上周的99.9%降至79%。

三大法人周四集中市場合計賣超60.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超100.7億元，投信買超16億元，自營商（自行買賣）買超10.9億元，自營商（避險）買超13億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3402口至1,892口，其中，外資淨空單減少4,756口至30,387口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5047口至5,666口。

選擇權未平倉量部分，08月F4大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在23,700點 ; 月買權最大OI落在24,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.17。VIX指數下降1.31至22.54。外資台指期買權淨金額0.36億元 ; 賣權淨金額0.19億元。整體選擇權籌碼面偏多。