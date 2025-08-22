金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

＊原文時間8月19日。

【文．玩股華安】

富喬與金居：短線火熱後的壓力

PCB族群在今年7月大漲，金居（8358）自55.2元漲到190.5元，漲幅高達245%；富喬（1815）則從34.45元漲到83.1元，上漲約141%。然而今日（2025/8/19），兩檔股票同日陷入處置交易，富喬鎖住跌停，金居盤中一度跌停，族群短線熱度急速降溫。

箔廠金居受惠AI伺服器需求升溫，以及高階HVLP3/HVLP4銅箔產品送認證與出貨加速，成為市場資金追逐焦點。法人預估，金居今年EPS可達4.72元，明年在高階銅箔供給吃緊下上看7.62元，獲利具大幅成長空間。

富喬則因在銅箔基板（CCL）領域具備基礎客戶群，加上AI伺服器與高速運算板材需求題材，被視為「落後補漲」代表而吸引買盤。法人估計，富喬7月單月EPS約0.15元，全年可望達2.19元，明年更有機會挑戰4.63元，基本面展望樂觀，也是股價短期強勢的主因。

所謂處置股，是指個股在短期出現異常（漲跌幅、周轉率、量能等）而被列入處置名單，交易所會拉長撮合時間並採預收款券等控管：第一次處置約每5分鐘撮合一次，且僅在「單筆≥10張或當日累計≥30張」時才需要預收全部買進價金或賣出證券；第二次處置約每20分鐘撮合一次，所有委託一律預收款券。處置期間不得當日沖銷（當沖）；至於融資融券並非一律暫停，僅在「監視會報加重處置」時才會決議暫停資券（且信用交易了結不在此限）。

處置交易雖然限制了成交量，短線上不容易出貨，對籌碼鬆動的散戶形成壓力，但同時也帶來另一種「護盤」效果：因成交量縮小，股價反而更容易出現支撐。這是一種典型的市場現象——流動性雖被限制，但籌碼卻因凍結而短暫穩定。投資人應理解，處置交易不是單純的利空或利多，而是交易制度下的冷卻工具。

同時，市場上也流傳一句「越關越大尾」。意思是，熱門股進入處置後，籌碼變得安定，解禁後有機會再度上攻。但這並非必然，如果市場氣氛轉壞或籌碼鬆動，也可能淪為反彈無力的整理格局。

在短線震盪之際，可以回顧台玻（1802）的歷史行情。台玻曾在兩個時期展現驚人漲幅：

2008年10月～2011年5月：股價從13.3元一路漲至53.7元，累計上漲幅度約304%。 2020年3月～2021年7月：股價從6.46元飆升至47.9元，累計漲上漲幅度約641%。

如今，台玻自12.2元起漲至最高40.1元，上漲幅度約229%，這一波段或許仍有更高空間，但在市場資金過度集中於PCB族群的背景下，短線震盪整理仍屬必要。投資人應該具備耐心，等待市場資金分流與題材沉澱，再尋找下一次進場的契機。

PCB族群短線整理、熱度仍在！

當前 PCB 族群短線過熱，需要時間消化。今日富喬、金居在處置交易下雙雙跌停，其中富喬因昨日融資大增 7,182 張、外資大賣 33,147 張，籌碼壓力使股價跌停鎖死。回到波段視角，台玻的歷史走勢顯示，過去缺貨驅動的行情漲幅不容小覷；本波段來自 AI 題材帶動基本面，具長線行情的可能性。

同時，近期 PCB「落後補漲」明顯；若基本面未真正受惠 AI（如伺服器高速板材、ABF 載板、玻纖布），漲勢續航力不足，須以八月營收與獲利驗證，否則資金退潮時，這類個股更容易修正。

至於操作節奏，在指數創高後，不妨回想 2018 年川普的行為模式：如今道瓊指數也再創新高等於他又有「籌碼」可以繼續執行政策；而川普將在近期公布半導體關稅規則，或許待關稅明朗後再投資也不遲。

本文獲「玩股網」授權轉載，原文：妖股金居、富喬跌停！指數創高後銅箔、玻纖布陷修正，下次布局時間又在哪？