AI點火 台股報復性強彈 壽險、主力等內資拉抬權王、鴻海、台達電

台股昨（21）日出現報復性強彈，在壽險、主力等內資買盤齊力點火台積電（2330）、鴻海、台達電帶動下，人工智慧（AI）股群起，電子股重掌多頭大旗，激勵指數開高收高，終場大漲336點、收23,962點，重新站回月線支撐，成交量縮至4,206億元。
美國政府擬入股台積電，20日重創台股大跳水，但市場最新解讀，即使美方真的以補助換股權，持有台積電比例也僅約0.5%，難以影響董監席次或經營決策。隨市場擔憂降溫，吸引認錯買盤大舉回補台股。
根據昨日盤後資料分析，主要點火權值股買盤多為壽險、主力等內資。台積電昨整體外資進出呈現賣超，但五大壽險金控斥資銀彈36.57億元力挺，加上投信、市場主力及部分外資買盤等，多空駁火，終場上漲15元收1,150元。
鴻海買盤以外資為主，包括摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀、花旗、瑞銀等，其他多為市場主力，如大戶聚集地的元大總公司、當沖客聚集地的凱基台北等分點。至於台達電則以外資與壽險買盤為主。
不僅壽險、主力等內資積極回補，三大法人也呈現土洋對作，投信、自營商等內資均由賣轉買超，各16億元、24億元，外資則再賣超100.7億元，連三賣，累計賣超837.7億元，不過，外資在台指期未平倉淨空單大減4,756口，降至30,387口，在期現貨操作不同步；三大法人合計賣超台股60.6億元。八大公股行庫逢高調節，賣超4.7億元。
值得注意的是，融資餘額經過一日減肥後，昨天再大增27.6億元，回升至2,517億元。
隨著內資買盤四處點火，激勵盤面個股漲多跌少，19大類股中，除水泥、橡膠收黑外，餘均收紅上漲，其中尤以塑膠類股大漲5.5%最強勢，電子股也漲1.5%，成為匯聚多頭人氣重心。旭隼因重回千金股行列，使千金股檔數增至23檔。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，台股重挫後又大漲，且指數收復月線失土，顯示多頭並未棄守。目前中長期多頭格局未遭破壞，後續行情仍有機會再攀新高峰。
