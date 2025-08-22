法人：台股多頭 三個挑戰

台股昨（21）日報復性強彈336點，多頭信心回神。不過，法人提醒，台股多頭目前有三個挑戰要克服，分別是：指數波段漲多、技術指標弱勢、市場追價動能轉弱，因此後市仍宜謹慎。

法人指出，台股面臨的第一個挑戰是指數波段漲幅已大。統計自4月上旬反彈以來，至昨日收盤23,692點，波段大漲逾6,600點，漲幅高達38.4%。由於股市名言「漲多就是最大的利空」，後續最好的狀態，是「以盤代跌」讓籌碼適度換手。

第二個挑戰是技術指標轉弱。從時間序列的日線層級觀察，評估台股中短期趨勢的KD指標，K值與D值均同步向下、且開口愈來愈大，顯示修正的壓力有增無減；而趨勢指標MACD，目前雖仍處零軸之上，但柱狀體已連二黑，顯示短線修正壓力沈重。

第三個挑戰是市場追價動能轉弱。從量價關係來看，本周來台股均呈現「上漲量縮、下跌量增」的不利格局，特別是昨日報復性反彈，成交量降至4,206.7億元，量能較前一天大縮27%，顯見市場投資人原本追多的心態，開始轉趨謹慎保守。

法人認為，目前台股短線行情觀察的重點，在於指數是否能夠迅速收復短期均線，倘若無法快速站上5、10日均線之上，恐將再度引發市場賣壓。