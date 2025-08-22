聽新聞
就市論勢／PCB、光通訊、無人機 搶鏡

經濟日報／ 統一投信台股研究團隊
盤勢分析

本周市場目光聚焦8月21日至23日舉行的Jackson Hole央行年會。目前市場普遍預期聯準會（Fed）將於9月降息1碼，以因應經濟成長趨緩與就業市場疲軟的雙重挑戰。但若鮑爾談話立場突然由鷹派轉向鴿派，短期股市恐面臨利多出盡風險。當前美國勞動市場持續弱化，通膨指標維持高檔，使聯準會面臨政策兩難。

台股方面，本周強勢創高後進入震盪調整期，難免會有獲利了結壓力，類股輪動速度加快，整體呈現高檔區間整理態勢。但長線基本面不變，隨愈來愈多企業投入AI產業鏈，相關產業營收與獲利持續向上，反應台股良性循環，長期趨勢維持正向發展。投資主軸持續聚焦AI相關族群，惟當前估值水準偏高，選股難度增加。

投資建議　

投資布局上，目前美國和台灣股市指數雖處高檔震盪階段，但長期顯現多頭格局。目前市場資金主要集中在AI相關產業，特別是印刷電路板（PCB）、光通訊、無人機及銅箔基板（CCL）等板塊表現最為活躍。

投資人可關注具長線成長動能、獲利持續上修個股。在台股震盪加劇、類股輪動加速情況下，建議保持謹慎樂觀，避免過度追高或過度激進操作，保持資產配置靈活性與流動性，因應短期波動並把握長期多頭趨勢。

AI 台股

