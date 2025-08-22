聽新聞
三優強勢股 盤面焦點

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股昨（21）日強勢，在買盤進駐下，一改前日大跌陰霾，法人建議，台股近期恐高檔整理，可挑選如鴻海（2317）、神達等股價連續站穩月線，三大法人買超，累計前七月營收成長的十檔「三優強勢股」，有望持續走高。

股市震盪之際，觀察法人近五日買超逾6,000張，且股價連續站穩月線個股，其中三大法人買超部分，以買超鴻海15.1萬張居榜首，神達、京元電子、彩晶等皆有萬張以上買單。

另外，連續站穩月線超過五日的以凱崴表現最亮眼，連續守穩47日，神達、京元電子、華晶科、鴻海、彩晶等皆超過20日以上。

針對台股後市，法人分析，美國釋出補助款換股權模式，引發外界擔憂台灣科技自主與台積電獨立性，衝擊台股，加上近期強勢主流PCB仍有多檔個股分盤交易，指數技術面短期轉弱，但剛好趁勢修正技術面乖離。短線台股指數高檔震盪整理，市場關注央行年會Fed主席發言、輝達（NVIDIA）財報、9月半導體展及FOMC會議是否降息。

至於鴻海，法人表示，下半年AI伺服器出貨逐季向上不變，GB300放量時間點於第4季，GB200也能同時出貨貢獻，不會有轉換空窗期，同時公司目標增加自製水冷零組件供應，提高機櫃貢獻產值外，也能維持獲利率貢獻，未來也需關注美系CSP外，星際之門計畫及主權AI增添的AI伺服器需求。

神達由於伺服器走向客製化，產品線正從主機板延伸至整機系統，帶動平均單價（ASP）提升。AI伺服器產品將在2025下半年放量，將涵蓋超微（AMD）與輝達，成長能見度逐漸提升。

鴻海 神達 台股指數

