外資賣超101億元 0050連兩天高居賣超第一名、面板雙虎則獲青睞大買
台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，三大法人賣超61.02億元，土洋法人呈現對作，外資賣超101億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）遭外資賣超20,060張，居賣超個股第一名，連二賣，但群創（3481）及友達（2409）則分居外資買超前兩名。
台股21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）以1,140元開高，尾盤一度拉升至1,155元，終場收1,150元，上漲15元，漲幅1.32%，影響大盤指數約124點；另外，鴻海（2317）收206元，上漲5.5元，漲幅2.74%，影響大盤指數約25點。
聯發科（2454）開低走高，盤中翻紅，以1,365元收盤，上漲10元；台達電（2308）也是開低走高翻紅，以648元收盤，上漲23元，漲幅3.68%，影響大盤指數約19點；台光電（2383）收1,235元，漲幅7.39%；台塑（1301）、台塑化（6505）、台化（1326）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）等也是上漲表現。
台股大盤指數一度衝達24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，三大法人賣超61.02億元，土洋法人呈現對作，外資及陸資（不含外資自營商）賣超101億元，投信買超15.91億元；自營商買超（合計）24.06億元，其中自營商（自行買賣）買超10.99億元、自營商（避險）買超13.07億元。
統計外資賣超前十大個股，0050連續兩個交易日都高居外資賣超第一名，其次為南亞（1303）遭外資賣超14,740張，台泥（1101）也遭外資賣超12,982張；台積電開高走高，但外資則是賣超5,062張，連二賣，聯電（2303）開高走低收黑，外資賣超4,822張，也是連二賣。
統計外資買超前十大個股中，有4檔傳產股入列，電子股也有4檔，金融股占2檔，買超最多的是群創，外資單日買超40,938張，其次是買超友達31,036張。
