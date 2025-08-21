快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超101億元 0050連兩天高居賣超第一名、面板雙虎則獲青睞大買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，三大法人賣超61.02億元，土洋法人呈現對作，外資賣超101億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）遭外資賣超20,060張，居賣超個股第一名，連二賣，但群創（3481）及友達（2409）則分居外資買超前兩名。

台股21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）以1,140元開高，尾盤一度拉升至1,155元，終場收1,150元，上漲15元，漲幅1.32%，影響大盤指數約124點；另外，鴻海（2317）收206元，上漲5.5元，漲幅2.74%，影響大盤指數約25點。

聯發科（2454）開低走高，盤中翻紅，以1,365元收盤，上漲10元；台達電（2308）也是開低走高翻紅，以648元收盤，上漲23元，漲幅3.68%，影響大盤指數約19點；台光電（2383）收1,235元，漲幅7.39%；台塑（1301）、台塑化（6505）、台化（1326）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）等也是上漲表現。

台股大盤指數一度衝達24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，三大法人賣超61.02億元，土洋法人呈現對作，外資及陸資（不含外資自營商）賣超101億元，投信買超15.91億元；自營商買超（合計）24.06億元，其中自營商（自行買賣）買超10.99億元、自營商（避險）買超13.07億元。

統計外資賣超前十大個股，0050連續兩個交易日都高居外資賣超第一名，其次為南亞（1303）遭外資賣超14,740張，台泥（1101）也遭外資賣超12,982張；台積電開高走高，但外資則是賣超5,062張，連二賣，聯電（2303）開高走低收黑，外資賣超4,822張，也是連二賣。

統計外資買超前十大個股中，有4檔傳產股入列，電子股也有4檔，金融股占2檔，買超最多的是群創，外資單日買超40,938張，其次是買超友達31,036張。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 個股

延伸閱讀

父堅持買「3檔股票」賠近68％！喬王談投資陷阱：光看營收看不出會輸大盤

台股反彈300點、台幣將持續走弱！郭哲榮：00687B近期的表現正是例子

【重磅快評】台積電變美積電疑慮再起 台積電要如何拆彈？

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

相關新聞

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，投資人則...

土洋對作！外資賣超101億、本土回補近40億 股王信驊彈上5,105元

台股21日由台積電（2330）帶頭反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）跟進，股王信驊（5274）更一舉收復5日線、...

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點...

外資賣超101億元 0050連兩天高居賣超第一名、面板雙虎則獲青睞大買

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，三大法人...

外資調節台股101億元連3賣 連13日加碼鴻海

台股今天擺脫20日重挫陰霾，終場上漲336點收23962點，不過外資今天賣超台股新台幣101億元，連3賣，外資今天加碼面...

AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

摩根士丹利（大摩）證券近日舉行「台灣探索論壇」，其中資料中心的電力解決方案成為關注亮點。大摩指出，就未來資料中心的電力發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。