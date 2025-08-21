AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

摩根士丹利（大摩）證券近日舉行「台灣探索論壇」，其中資料中心的電力解決方案成為關注亮點。大摩指出，就未來資料中心的電力發展趨勢來看，有三大變化值得關注，預期將嘉惠台達電（2308）、旭隼（6409）、東元（1504）等三家台廠。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，這三大趨勢分別為：一、資料中心將需要800V HVDC（高壓直流電）架構來支撐AI運算；二、UPS不斷電系統需求強勁，特別是大型機房；三、模組化的電力解決方案。

施曉娟說，資料中心未來將需要HVDC架構來支撐AI運算，特別是自2027年下半年起的輝達（NVIDIA）Rubin Ultra新平台。電源供應器（PSU）將升級至18-30kW，並採三相交流電輸入，輸出則可能為800V DC（NVIDIA平台）。

其次，是UPS需求強勁。由於UPS仍將是必要的備援電力，資料中心特別是大型機房，對超過20kW的線上式UPS需求強勁。國際領導大廠商目前的訂單能見度已達到兩年，這意味著部分業務可能會外溢到外包夥伴與二線供應商。

第三，是模組化的電力解決方案。由於資料中心的「白色空間」（主要以IT設備為主）約占總建置成本的的60%，「灰色空間」（後端基礎設施如冷卻器等）則占25%-30%。若電力解決方案模組化，並能具備穩定交付能力與多元的全球生產基地，可縮短高達30%時程，並提升資料中心基礎建設專案的得標率。

台系相關供應鏈中，施曉娟看好包括台達電、旭隼、東元等三家台廠。其中旭隼受惠在電動車充電設備（最高至1,000Ｖ）的技術經驗延伸至資料中心領域，提供800V HVDC電力解決方案。

而東元將與鴻海（2317）合作，推出針對資料中心「灰色空間」的新電力解決方案，並藉此拓展業務至美國與中東市場。

台達電由於800V HVDC電力解決方案將帶動產品價值升級，產品預計在2026年中準備就緒，加上資料中心業務躍居亮點，占營收比重今年將達40%（2023年為20%），營運成長動能無虞，因此給予「優於大盤」評級、目標價705元。