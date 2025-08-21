快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

外資調節台股101億元連3賣 連13日加碼鴻海

中央社／ 台北21日電
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股今天擺脫20日重挫陰霾，終場上漲336點收23962點，不過外資今天賣超台股新台幣101億元，連3賣，外資今天加碼面板雙虎群創和友達，連續13個交易日買超鴻海累計29.45萬張，外資今天賣超台積電5062張，連2賣。

電子權值股領軍，機電、光電、塑膠、生技等族群強勢，中小型股助攻，台股今天開高走強，終場上漲336.69點，收在23962.13點，收復月線約23830點，成交值新台幣4093.9億元。

三大法人合計賣超61.02億元，其中自營商買超24.07億元，投信買超15.91億元，外資及陸資賣超101億元。根據統計，外資連續3個交易日賣超台股。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少3402口至1892口，其中外資淨空單減少4756口至3萬387口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天加碼面板雙虎群創和友達各約4.09萬張和3.1萬張，位居個股前2名，敲進華航和台化各約2.57萬張和2.26萬張，買超台塑、鴻海、台新金、華晶科、中石化，各超過萬張。

其中外資加碼鴻海1.75萬張，外資連續13個交易日買超鴻海累計達29.45萬張。

外資今天賣超元大台灣50 ETF達2萬張，調節南亞與台泥各超過萬張，外資今天賣超台積電5062張，連2賣。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，台股20日重挫728點，今天屬於跌深反彈走勢，近日外資在台股有逐步調節出場跡象，資金面買盤以內資支撐。

展望台股後市，黃國偉表示，後續觀察美國政府對半導體關稅態度動向，以及9月之後外銷訂單表現，外資在台股布局動向也是關注焦點，預期台股短線個股活潑，指數盤整格局。

外資 台股

延伸閱讀

鴻海股票從5萬放到變50萬 吳怡霈現今手持股票驚人總值曝光了

台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

台股反彈300點、台幣將持續走弱！郭哲榮：00687B近期的表現正是例子

台股今回神上漲！直雲「這考量」進可攻退可守：用一半資金做多

相關新聞

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，投資人則...

土洋對作！外資賣超101億、本土回補近40億 股王信驊彈上5,105元

台股21日由台積電（2330）帶頭反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）跟進，股王信驊（5274）更一舉收復5日線、...

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點...

外資賣超101億元 0050連兩天高居賣超第一名、面板雙虎則獲青睞大買

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，三大法人...

外資調節台股101億元連3賣 連13日加碼鴻海

台股今天擺脫20日重挫陰霾，終場上漲336點收23962點，不過外資今天賣超台股新台幣101億元，連3賣，外資今天加碼面...

AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

摩根士丹利（大摩）證券近日舉行「台灣探索論壇」，其中資料中心的電力解決方案成為關注亮點。大摩指出，就未來資料中心的電力發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。