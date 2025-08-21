外資調節台股101億元連3賣 連13日加碼鴻海

台股今天擺脫20日重挫陰霾，終場上漲336點收23962點，不過外資今天賣超台股新台幣101億元，連3賣，外資今天加碼面板雙虎群創和友達，連續13個交易日買超鴻海累計29.45萬張，外資今天賣超台積電5062張，連2賣。

電子權值股領軍，機電、光電、塑膠、生技等族群強勢，中小型股助攻，台股今天開高走強，終場上漲336.69點，收在23962.13點，收復月線約23830點，成交值新台幣4093.9億元。

三大法人合計賣超61.02億元，其中自營商買超24.07億元，投信買超15.91億元，外資及陸資賣超101億元。根據統計，外資連續3個交易日賣超台股。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少3402口至1892口，其中外資淨空單減少4756口至3萬387口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天加碼面板雙虎群創和友達各約4.09萬張和3.1萬張，位居個股前2名，敲進華航和台化各約2.57萬張和2.26萬張，買超台塑、鴻海、台新金、華晶科、中石化，各超過萬張。

其中外資加碼鴻海1.75萬張，外資連續13個交易日買超鴻海累計達29.45萬張。

外資今天賣超元大台灣50 ETF達2萬張，調節南亞與台泥各超過萬張，外資今天賣超台積電5062張，連2賣。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，台股20日重挫728點，今天屬於跌深反彈走勢，近日外資在台股有逐步調節出場跡象，資金面買盤以內資支撐。

展望台股後市，黃國偉表示，後續觀察美國政府對半導體關稅態度動向，以及9月之後外銷訂單表現，外資在台股布局動向也是關注焦點，預期台股短線個股活潑，指數盤整格局。