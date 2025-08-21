快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

5年來第3案 法國興業證券撤出台灣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布，法國興業證券8月底撤出台灣。圖／本報資料照片
金管會宣布，法國興業證券8月底撤出台灣。圖／本報資料照片

金管會今日同意香港商法國興業證券台北分公司申請終止營業及解散案。金管會表示，法國興業證券台北分公司目前經營證券經紀、自營及承銷業務，配合集團整體資源整合，調整區域業務組織架構，爰申請終止營業及解散，並訂定最後營業日為今年8月29日。

證期局副局長黃厚銘指出，不只台灣，包括南韓等，法國興業也縮編業務。金管會統計，113年5月瑞士信貸因和瑞銀證券合併也中止，另外109年8月德意志證券也因為集團的組織重整所以撤在台據點，因此法國興業裁點，為近5年來第3案，在法興裁撤之後，還有12家外資券商。

證期局指出，法國興業證券台北分公司主要經營證券經紀業務，113年底經紀業務市占率為0.198%，該公司客戶已將其交易轉移至集團合資公司辦理，相關交易仍係透過國內其他業者下單執行，該公司終止營業，對國內證券市場整體交易量的影響尚不重大。

黃厚銘指出，證期局統計外資證券商的業務量至7月底在台股的市占為27.24%，其中法興為0.214%，而外資券商在113年經紀業務量較112年度增加60%，顯示外資證券商在台經營穩定成長。

法國 外資 金管會

延伸閱讀

全體證券商7月稅後淨利128億元 累計稅後淨利468億元

台股今日跌幅居亞股之冠 證期局四大信心喊話

法擬承認巴勒斯坦國 納坦雅胡控馬克宏煽動反猶

興櫃僅46%使用eNotice平台 金管會：加強宣導

相關新聞

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，投資人則...

土洋對作！外資賣超101億、本土回補近40億 股王信驊彈上5,105元

台股21日由台積電（2330）帶頭反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）跟進，股王信驊（5274）更一舉收復5日線、...

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點...

5年來第3案 法國興業證券撤出台灣

金管會今日同意香港商法國興業證券台北分公司申請終止營業及解散案。金管會表示，法國興業證券台北分公司目前經營證券經紀、自營...

全體證券商7月稅後淨利128億元 累計稅後淨利468億元

今(2025)年7月全體證券商稅後淨利128.74億元，較6月成長9.26億元，約7.75%。今年前七月全體證券商稅後淨...

正達恢復信用交易 中鴻等十檔上市股票遭暫停信用交易

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。