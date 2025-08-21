快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

全體證券商7月稅後淨利128億元 累計稅後淨利468億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
今(2025)年7月全體證券商稅後淨利128.74億元，較6月成長9.26億元，約7.75%。今年前七月全體證券商稅後淨利468.12億元，較去(2024)年同期衰退192.73億元，約29.16%。

7月大盤總成交值約7.938兆元，較6月增加2.00%，使證券商經紀手續費收入較6月成長；7月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較6月成長9.80億元，約22.17%；7月證券商承銷業務淨利則較6月衰退4.92億元，約35.09%。累計今年前七月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營的出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退117.73億元，約55.98%；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退6.94億元，約14.49%。

全體券商2025年7月損益(資料來源：臺灣證券交易所)
證券商

正達恢復信用交易 中鴻等十檔上市股票遭暫停信用交易

龍樹諒預言害慘日本觀光？ 林氏璧：創史上7月新高、香港遊客衰退明顯

製造業大舉赴美投資…7月機械產品接單成長6% 惟工具機接單前景不樂觀

7月外銷訂單576.4億美元創歷年同期新高 連6月正成長

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，投資人則...

土洋對作！外資賣超101億、本土回補近40億 股王信驊彈上5,105元

台股21日由台積電（2330）帶頭反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）跟進，股王信驊（5274）更一舉收復5日線、...

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點...

5年來第3案 法國興業證券撤出台灣

金管會今日同意香港商法國興業證券台北分公司申請終止營業及解散案。金管會表示，法國興業證券台北分公司目前經營證券經紀、自營...

全體證券商7月稅後淨利128億元 累計稅後淨利468億元

今(2025)年7月全體證券商稅後淨利128.74億元，較6月成長9.26億元，約7.75%。今年前七月全體證券商稅後淨...

正達恢復信用交易 中鴻等十檔上市股票遭暫停信用交易

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規...

