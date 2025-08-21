全體證券商7月稅後淨利128億元 累計稅後淨利468億元

今(2025)年7月全體證券商稅後淨利128.74億元，較6月成長9.26億元，約7.75%。今年前七月全體證券商稅後淨利468.12億元，較去(2024)年同期衰退192.73億元，約29.16%。

7月大盤總成交值約7.938兆元，較6月增加2.00%，使證券商經紀手續費收入較6月成長；7月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較6月成長9.80億元，約22.17%；7月證券商承銷業務淨利則較6月衰退4.92億元，約35.09%。累計今年前七月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營的出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退117.73億元，約55.98%；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退6.94億元，約14.49%。 全體券商2025年7月損益(資料來源：臺灣證券交易所)