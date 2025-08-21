正達恢復信用交易 中鴻等十檔上市股票遭暫停信用交易
臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核本國上市公司（不含金融業）公告並申報2025年第2季財務報告每股淨值及累積虧損資料，符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單。自今(2025)年8月22日起實施。
1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券共有十檔：力鵬（1447）、三晃（1721）、中鴻（2014）、聚亨（2022）、銘旺科（2429）、建通（2460）、冠西電（2466）、益航（2601）、鄉林（5531）、柏承（6141）。
2. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有1種：正達（3149）。
