台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，投資人則是更關心後續行情走勢，法人對未來大盤持保守看法，主要是考量六大因素的影響，雖然出現跌深反彈，但危機並未化解，有機會下探季線尋求支撐，預估短線指數在月線及季線之間震盪整理。

台股21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）以1,140元開高，尾盤一度拉升至1,155元，終場收1,150元，上漲15元，漲幅1.32%，影響大盤指數約124點；另外，鴻海（2317）收206元，上漲5.5元，漲幅2.74%，影響大盤指數約25點。

聯發科（2454）開低走高，盤中翻紅，以1,365元收盤，上漲10元；台達電（2308）也是開低走高翻紅，以648元收盤，上漲23元，漲幅3.68%，影響大盤指數約19點；台光電（2383）收1,235元，漲幅7.39%；台塑（1301）、台塑化（6505）、台化（1326）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）等也是上漲表現。

台股大盤指數一度衝達24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，台股反彈大漲，投資人關心後續漲勢是否持續？該如何操作因應？

統一投顧董事長黎方國對未來大盤看法保守，建議投資人保守為宜；黎方國提出後續將面臨的六個疑慮，強調雖然出現跌深反彈，但危機並未化解，有機會下探季線尋求支撐；短線指數在月線及季線之間震盪整理。

黎方國提出六個影響台股的因素分別是：

黎方國表示，20日指數跌破月線，雖然21日跌深反彈，但危機並未化解，有機會下探季線尋求支撐；短線指數在月線及季線之間震盪整理；所以建議投資人還是保守為宜。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股大盤指數經過20日重挫後，21日出現跌深反彈，指數有機會再度回到短期均線之上；但外資的空單再度增加，賣超相對偏多，短期5日線也出現下彎，技術指標KD指標也開始出現一個轉弱，rsi目前也跌破50的多方區，短線上來看指數應該反彈碰到10日均線會面臨較大的反壓，建議弱勢的個股可以趁反彈做減碼的動作。