土洋對作！外資賣超101億、本土回補近40億 股王信驊彈上5,105元

台股21日由台積電（2330）帶頭反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）跟進，股王信驊（5274）更一舉收復5日線、站上5,105元，此外，塑化、機器人、PCB等族群也同步發力，拉抬大盤一度彈升386.06點、衝上24,011.5點。尾盤買單拉抬鴻海、世芯-KY（3661），但調節台積電、台達電（2308）、台光電（2383）、廣達（2382）等，終場指數收23,962.13點，站穩月線，收復昨日近半失土，成交值降至4,093億元，三大法人續賣超61.02億元，土洋法人呈現對作。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續賣超101億元，投信轉買超15.91億元；自營商也回補（合計）24.06億元，其中自營商（自行買賣）買超10.99億元、自營商（避險）買超13.07億元。

統計今日收漲停個股有41檔，個股相對集中在機器人、PCB、生醫族群；以成交量看，有9檔成交量超過2萬張，其中又以凌陽（2401）成交9萬餘張、宏達電（2498）成交8.6萬餘張，交投最熱，另，東元（1504）、廣宇（2328）、華晶科（3059）、台化（1326）也都有5萬張以上成交量；股價分布上，百元以上有13檔，50元以下有17檔，千金股今日缺席。

今日成交值前五名個股由電子族群包辦，其中4檔成交超過百億元，股價全面收紅。依序為：台積電268.12億元，股價漲1.32%、收1,150元；鴻海135.96億元，股價漲2.74%、收206元；台達電110.67億元，股價漲3.68%、收648元；世芯-KY 108.43億元，股價漲3.42%、收3,785元；中光電（5371）95.59億元，股價漲2.93%、收105.5元。

觀察今日成交量前五名個股，僅群創（3481）、永豐金（2890）兩檔超過10萬大張，股價多數收紅。依序為：群創成交175,946張，股價漲6.35%、收13.4元；永豐金成交100,557張，股價持平在24.1元；南亞（1303）成交99,919張，股價漲3.8%、收42.3元；凌陽成交90,336張，股價漲9.83%、收25.15元；主動統一台股增長（00981A）成交88,294張，股價漲1.52%、收12.68元。