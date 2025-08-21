東元無人機、AI 題材點火爆量漲停 股價創近20年新高

受惠於無人機與機器人等新興業務題材發酵，機電大廠東元（1504）21日股價強勢攻上漲停，終場收在63.8元，創下近20年以來的新高價。21日成交量爆出58,563張，成交金額達36.47億元，顯示市場買氣強勁。

東元21日股價跳空開高，開盤價58.9元，盤中急拉至漲停鎖死。觀察技術線圖，股價自8月初起呈現量價齊揚的多頭走勢，在多項利多消息激勵下，股價不僅突破前波高點，更創下逾20年來新高紀錄。

籌碼方面，三大法人同步加碼，其中外資近三個交易日累計買超16,060張，自營商在8月20日買超331張，投信則賣超169張，整體呈現淨買超。

東元總經理高飛鳶20日於台北國際自動化工業大展上指出，公司因應國際市場對「非紅」供應鏈的需求，積極布局無人機、機器人及AI資料中心等領域。其中，無人機業務聚焦驅動馬達、速度控制器及電池等三電系統，主攻台灣與美國的農業和物流市場，已有客戶洽談中。

此外，東元在機器人關節模組已小批量出貨。而在半導體與面板產業專用的空中無人搬運車(OHT)方面，東元旗下DC伺服器已供應給天車系統廠，並打入2家客戶，包含國內封裝大廠及TFT-LCD廠。