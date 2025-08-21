快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聽新聞
0:00 / 0:00

東元無人機、AI 題材點火爆量漲停 股價創近20年新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元在2025台北國際自動化工業大展上，展出搭載直流伺服系統的空中無人搬運車(OHT)。該系統體積較傳統產品縮小75%，可提升40%生產坪效，目前已獲國內封裝與TFTLCD大廠採用。記者籃珮禎／攝影
東元在2025台北國際自動化工業大展上，展出搭載直流伺服系統的空中無人搬運車(OHT)。該系統體積較傳統產品縮小75%，可提升40%生產坪效，目前已獲國內封裝與TFTLCD大廠採用。記者籃珮禎／攝影

受惠於無人機機器人等新興業務題材發酵，機電大廠東元（1504）21日股價強勢攻上漲停，終場收在63.8元，創下近20年以來的新高價。21日成交量爆出58,563張，成交金額達36.47億元，顯示市場買氣強勁。

東元21日股價跳空開高，開盤價58.9元，盤中急拉至漲停鎖死。觀察技術線圖，股價自8月初起呈現量價齊揚的多頭走勢，在多項利多消息激勵下，股價不僅突破前波高點，更創下逾20年來新高紀錄。

籌碼方面，三大法人同步加碼，其中外資近三個交易日累計買超16,060張，自營商在8月20日買超331張，投信則賣超169張，整體呈現淨買超。

東元總經理高飛鳶20日於台北國際自動化工業大展上指出，公司因應國際市場對「非紅」供應鏈的需求，積極布局無人機、機器人及AI資料中心等領域。其中，無人機業務聚焦驅動馬達、速度控制器及電池等三電系統，主攻台灣與美國的農業和物流市場，已有客戶洽談中。

此外，東元在機器人關節模組已小批量出貨。而在半導體與面板產業專用的空中無人搬運車(OHT)方面，東元旗下DC伺服器已供應給天車系統廠，並打入2家客戶，包含國內封裝大廠及TFT-LCD廠。

東元 無人機 機器人

延伸閱讀

NBA／柯瑞中國行獲無人機燈光秀和Labubu 連進34顆三分後失手慘叫

台塑四寶大復活！中國出手整頓石化產能 台化漲停領攻

影／七夕情人節基隆浪漫夜 KEELUNG地標煙火秀、無人機演出

基隆無人機煙火秀 29日七夕夜登場

相關新聞

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

台股21日開高走高，尾盤一度衝到24,011.5點，終場收在23,962.13點，上漲336.69點，收復月線，投資人則...

土洋對作！外資賣超101億、本土回補近40億 股王信驊彈上5,105元

台股21日由台積電（2330）帶頭反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）跟進，股王信驊（5274）更一舉收復5日線、...

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點...

海嘯第一排變身急先鋒！PCB 族群回神 金居列處置股仍觸漲停

台股PCB族群近期漲勢凌厲，但漲多壓力亦同步升高，20日淪為「美政府介入晶片業」消息衝擊的海嘯第一排；不過，AI產業長線...

東元無人機、AI 題材點火爆量漲停 股價創近20年新高

受惠於無人機與機器人等新興業務題材發酵，機電大廠東元（1504）21日股價強勢攻上漲停，終場收在63.8元，創下近20年...

台股跌深反彈收復月線 分析師提醒這件事

台股20日重挫728點，失守月線，21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。