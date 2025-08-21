台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點，尾盤稍有拉回，終場收23,962點，重返月線，上漲336點，漲幅1.43%，成交量4093億元。櫃買則收245點，上漲4.5點，台積電（2330）收1150元，上漲15元，其餘權值股如鴻海（2317）、台達電（2308）、台塑化（6505）等皆表現強勢。

盤面上以類股來看油電燃氣、塑膠、電子零組件、生技、光電、其他電子、數位雲端等較為強勢，另外居家生活、橡膠、水泥等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海、台達電、世芯-KY（3661）、中光電（5371）、貿聯-KY（3665）、聯茂（6213）、台光電（2383）、康霈*（6919）、緯穎（6669）、台燿（6274）、廣達（2382）、大量（3167）、奇鋐（3017）、神達（3706）、聯發科（2454）、宏達電（2498）、光聖（6442）、臻鼎-KY（4958）、波若威（3163）、金像電（2368）、佳能（2374）、南亞（1303）等。

而量大強勢的則有，楠梓電（2316）、智邦（2345）、緯創（3231）、昇貿（3305）、高技（5439）、雙鴻（3324）、長榮航太（2645）、永豐金（2890）、事欣科（4916）、台特化（4772）、杭特（3297）、訊達（6140）、聯電（2303）、強茂（2481）、華城（1519）等

統一投顧表示，美國釋出換股權模式，引發外界擔憂台灣科技自主與台積電獨立性，衝擊台股，加上近期強勢主流PCB仍有多檔個股分盤交易，昨日技術面短期轉弱，剛好趁勢修正技術面乖離。短線上台股指數高檔震盪整理，關注央行年會FED主席發言、Nvidia財報、9月半導體展及FOMC會議是否降息。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。