快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。記者余承翰攝影
台股示意圖。記者余承翰攝影

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點，尾盤稍有拉回，終場收23,962點，重返月線，上漲336點，漲幅1.43%，成交量4093億元。櫃買則收245點，上漲4.5點，台積電（2330）收1150元，上漲15元，其餘權值股鴻海（2317）、台達電（2308）、台塑化（6505）等皆表現強勢。

盤面上以類股來看油電燃氣、塑膠、電子零組件、生技、光電、其他電子、數位雲端等較為強勢，另外居家生活、橡膠、水泥等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海、台達電、世芯-KY（3661）、中光電（5371）、貿聯-KY（3665）、聯茂（6213）、台光電（2383）、康霈*（6919）、緯穎（6669）、台燿（6274）、廣達（2382）、大量（3167）、奇鋐（3017）、神達（3706）、聯發科（2454）、宏達電（2498）、光聖（6442）、臻鼎-KY（4958）、波若威（3163）、金像電（2368）、佳能（2374）、南亞（1303）等。

而量大強勢的則有，楠梓電（2316）、智邦（2345）、緯創（3231）、昇貿（3305）、高技（5439）、雙鴻（3324）、長榮航太（2645）、永豐金（2890）、事欣科（4916）、台特化（4772）、杭特（3297）、訊達（6140）、聯電（2303）、強茂（2481）、華城（1519）等

統一投顧表示，美國釋出換股權模式，引發外界擔憂台灣科技自主與台積電獨立性，衝擊台股，加上近期強勢主流PCB仍有多檔個股分盤交易，昨日技術面短期轉弱，剛好趁勢修正技術面乖離。短線上台股指數高檔震盪整理，關注央行年會FED主席發言、Nvidia財報、9月半導體展及FOMC會議是否降息。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

鴻海 生技 台股 台積電 台達電 中光電 權值股 概念股

延伸閱讀

【重磅快評】台積電變美積電疑慮再起 台積電要如何拆彈？

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

川普政府手伸進台積電一切「美國優先」為主？專家曝3招：福未至、禍先到

台股ETF 低接買盤湧現

相關新聞

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點...

海嘯第一排變身急先鋒！PCB 族群回神 金居列處置股仍觸漲停

台股PCB族群近期漲勢凌厲，但漲多壓力亦同步升高，20日淪為「美政府介入晶片業」消息衝擊的海嘯第一排；不過，AI產業長線...

台股跌深反彈收復月線 分析師提醒這件事

台股20日重挫728點，失守月線，21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）...

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

台股21日跌深反彈，截至上午11點整，大盤指數率先站回月線，盤中最高達23,982點、最高回彈357點。法人表示，整體來...

電子權值股勁揚 台股漲280點守穩月線

美科技股續跌，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.76%，不過台股今天走勢勁揚，台積電、鴻海、台達電等電子權值股揚升，帶動...

台積電回漲 帶動台股早盤反彈逾300點

儘管傳出美國政府打算用補貼換權，引發外界擔憂台積電變美積電，台積電歷經昨日下跌，今日回漲，也帶動台股早盤大漲超過300點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。